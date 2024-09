La música de Juliana ya ha resonado en diferentes escenarios, en donde se reconoce su talento latino, pero tras sus primeros pasos en el territorio mexicano, busca el éxito.

Fue el escenario del Festival Hera en donde debutó con el público mexicano que asegura que la “trató muy bien porque sé perfectamente que si bien no era la artista más conocida, se dieron el tiempo de acercarse a escucharme”, dijo en entrevista con este medio, la intérprete de origen colombiano.

Para ella el Hera fue mucho más que solamente dar un concierto y ya, puesto que fue el primer festival internacional en el que el line up estaba conformado por mujeres. Pero lo más satisfactorio fue el ser la primera en cantar en el escenario principal.

“Eso para mí es un regalo como mujer, como persona. Me reconfortó mucho voltear a ver al público y encontrarme con banderas colombianas.

“Creo que la música tiene ese poder de hacerte sentir en casa sin importar en donde estés y esta fue la ocasión”, afirmó Juliana.

Por lo anterior, es que la joven artista, está por presentar una gira acústica a lo largo del país, con la cual llegará a diferentes escenarios.

“Siempre estaré agradecida con que se me brinden aunque sea diez minutos o 30 para presentar mi música porque me encanta cantar y creo que los festivales ayudan demasiado a los artistas que nos estamos dando a conocer, como es mi caso en México, pero definitivamente tener una presentación en solitario es todo lo que un cantante puede esperar.

“Evidentemente no va a ser lo mismo a lo que fue en el Hera, empezando por las versiones de las canciones, pero también el público me va a conocer de otra manera, una un poco más íntima. Quiero poder sentarme a platicar con quien me vaya a ver o por mis canciones”, afirmó la intérprete de Manhattan.

Pero la carrera de Juliana no es nueva, pues ya se ha abierto paso entre los corazones que gustan de la música latina, pues inició desde pequeña en Colombia, pero más recientemente logró conseguir el Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2021 y estuvo como cantante en el Billboard Latin in Woman de 2024, en donde le rindió un homenaje a Gloria Estefan.

“Fue todo un privilegio cantar la canción Mi Tierra con Gloria frente a mí. Creo que este tipo de oportunidades tan grandes te cambian como artista en todo sentido, simplemente son cosas de otro mundo, de otro nivel, de uno muy alto en donde están todas las grandes estrellas de la música con las que uno ha crecido y puede compartir un momento el escenario o una plática”, finalizó.

Juliana se presentará en México los 28, 29 y 30 de noviembre en Puebla, Querétaro y Guadalajara, respectivamente.