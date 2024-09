La serie creada por Jac Schaeffer podría retomar el curso de la casa de ideas.

Fue Agatha todo este tiempo.

WandaVision fue memorable por muchas cosas. Sus homenajes a sitcoms como I Love Lucy, Malcolm el de en medio y Modern Family. Su intriga y misterio constante. Pero el principal ingrediente detrás del éxito y estatus cultural del programa fueron sus personajes.

Una íntima exploración del duelo para Wanda Maximoff. Un conflicto de identidad para Vision. Y el inicio del emblemático personaje Agatha Harkness.

Antes conocida como la vecina chismosa Agnes, Kathryn Hahn causó caos en Westview, bajo el desconocimiento de la audiencia. Solo hasta el séptimo capítulo nos enteramos de todo. Ella es en realidad una bruja en busca de poder, y que quiere usar a Wanda para poder controlar esta energía. Sin embargo, nos quedamos con muchas dudas sobre esta antagonista, y una serie centrada en ella parece ser la decisión correcta para la casa de superhéroes.

Marvel, después de todo, está en un momento difícil. Deadpool y Wolverine les salvó el pellejo en 2024, pero eso no resuelve los obstáculos del universo post-Thanos: la sobresaturación y la falta de enfoque—en calidad, personajes y una historia fácil de seguir—. Por tal motivo, Agatha All Along, la única serie que saldrá de Marvel este año, tiene una tarea gigantesca.

Lxs fanáticxs de Disney ya no son tan complacientes. Secret Invasion, sobre aliens y espionaje, fue el segundo estreno menos visto de Disney Plus. The Marvels, otra historia galáctica, fue la película del estudio con menos ganancias en la historia. La audiencia exige historias y personajes más complejos. Y yo confío en Jac Schaeffer.

Al crear WandaVision en 2021, ella supo perfectamente armar un misterio durante 9 episodios, además de una conclusión emocionalmente impactante de la trágica historia de Wanda Maximoff y su duelo. Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn y Tenoyah Parris dieron intriga, humor y emoción a la serie.

En esta ocasión, Hahn está acompañada de Joe Locke, de Heartstopper, y de la increíble Aubrey Plaza, de Parks and Recreation y The White Lotus. Los homenajes ahora serán a cintas de terror y de misterio durante la historia. Y Schaeffer sabrá mantenernos enganchadxs, sobre todo con el misterio de qué ha pasado con Wanda después de Doctor Strange: el multiverso de la locura.

En un mundo donde James Gunn, uno de lxs mejores relatores de historias de superhéroes, se prepara para cambiar a DC por completo, Marvel debe de hacer más de lo que funciona. Todo este tiempo, la respuesta fue Agatha.

IG: @thefilmfluencer

@santiagoguerraz

YouTube: @santiagoguerrawrites