Puros cuentos, críticas de la Oposición a la reforma judicial: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “puros cuentos” los señalamientos de la Oposición en contra del proceso y la aprobación de la reforma judicial.

Este jueves y por separado, cargó contra los señalamientos de semanas recientes en contra del llamado “Plan C”: primero volvió a descartar alguna afectación económica al país durante el proceso legislativo, esto, en relación a la versión de que se detuviera la inversión extranjera al país:

“No es cierto que por la reforma judicial estaba saliendo capital del país o no estaba llegando más inversión, puro cuento”.

Hace 3 días, también desde la Mañanera rechazó la versión publicada por el medio The Wall Street Journal en el que se aseguró que empresas extranjeras han retenido más de 35 mil millones de dólares en inversiones relacionadas con tecnología de la información, la industria automotriz, gasoductos, entre otros, el mandatario comentó que:

“Nos echaron encima a todos los periódicos (extranjeros). No es cierto, no es cierto, al contrario están llegando más inversiones”.

A la par dijo que medios como el mencionado y otros tienen un “problema de fondo” debido que reciben información de información de la Oposición, como el empresario Claudio X. González, además de que:

#LaMañanera | Sobre una presunta pausa en las inversiones extranjeras para inyectar a México más de 30 mil mdp, el presidente @lopezobrador_ comenta que “al contrario, están llegando más”. https://t.co/fMD2uMXLMd pic.twitter.com/NjoBUH4VHQ — @diario24horas (@diario24horas) September 9, 2024

“El Wall Street Journal, El New York Times, el Financial Times, El Washington Post… ayer sacó The Economist que le voy a heredar casi una economía envenenada, o algo así. Son pasquines, es muy lamentable que esos periódicos que supuestamente son serios, son más que nada famosos, pero no son profesionales”.

Por otro lado, este jueves López Obrador dijo que son “rampolonerías” lo que han dicho y/o publicado intelectuales de la Oposición como los columnistas, Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, de que la enmienda constitucional alusiva al Poder Judicial volverá a México “una dictadura”.

Te puede interesar: Sigue paro de trabajadores del PJ, señala vocera

Esto porque, con respecto a quienes califica de “intelectuales orgánicos” del neoliberalismo, quienes han señalado que el recién aprobado Plan C significa una “concentración de poder” en el Ejecutivo, su saliente titular dijo que:

“Es realmente muy ramplón, muy superficial el hablar de que con la reforma al Poder Judicial se constituye una dictadura en México. Eso no es serio y no lo dice cualquier ciudadano, porque la gente suele tener un instinto certero y el pueblo es sabio, pero lo dicen (Enrique) Krauze y (Héctor) Aguilar Camín, que se supone son de los intelectuales, que tenían el régimen de los más afamados, pero eso no tiene ningún fundamento teórico, conceptual”.