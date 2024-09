La rapera estadounidense y expareja de Offset, Cardi B, dio luz a su tercera hija.

El pasado 1 de agosto, la cantante estadounidense Belcalis Marlenis Cephus, más conocida como Cardi B, dio a conocer que se convertiría en mamá por tercera vez, a solo unas horas de presentar la demanda de divorcio con el rapero Offset.

En la publicación en Instagram que acompañó con una foto donde se le ve luciendo un vestido y abrigo que dejaban ver su panzita, escribió:

¡Con cada final viene un nuevo comienzo! ¡Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada con vosotros, me habéis traído más amor, más vida y sobre todo renovado mi poder! ¡Me recordó que puedo tenerlo todo! ¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión! ¡Te amo tanto y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, lo que me empujaste a hacer! Es mucho más fácil tomar los giros, giros y pruebas de la vida, pero tú, tu hermano y tu hermana me habéis mostrado por qué vale la pena seguir adelante”.