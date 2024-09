Aquí te decimos cuáles han sido algunas de las declaraciones más cuestionables de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Este miércoles 11 de septiembre, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer otros nombramientos dentro de su Gabinete ampliado.

Entre los nombres que destacaron fue el de Rommel Pacheco, quien será el nuevo director de la CONADE, en sustitución de Ana Guevara.

Por este motivo, es que te diremos cuáles han sido las declaraciones más cuestionables de la exatleta.

La campeona mundial en atletismo en 2003 y medallista olímpica de plata en Atenas 2004, Ana Guevara, tras su retiro, incursionó en la política.

Los papeles que desempeñó fueron como candidata del PRD a jefa delegación por la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal en las elecciones de 2009. En 2012 -2018 fue senadora por el estado de Sonora, electa por representación proporcional por el PT.

Asimismo, fue diputada federal por el PT por Sonora desde septiembre hasta diciembre de 2018, fecha en que dejó el cargo para ser nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, directora de la CONADE.

Sin embargo, su camino al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se convirtió en uno de los más polémicos.

Esto se debió a que desde su llegada protagonizó señalamientos sobre la falta de apoyos, retiro o reducción de becas, fue acusada de desviar recursos, y tuvo varios enfrentamientos con atletas como el equipo de natación artística, a quienes incluso invitó a vender calzones, “Avon” o “Tupperware” para recabar fondos a cara del Mundial de Natación de Japón 2023 y los Juegos Olímpicos de París.

Pues desde hace más de un año no tienen becas por el conflicto que existe entre la Federación Mexicana de Natación, la Conade, y la World Aquatics.

Otro fue el que tuvo con Paola Espinoza, esto luego de que la FMN diera a conocer a los seleccionados que representarían a México en tierras niponas. La medallista quedó fuera del selectivo.

Tras ello, Espinoza, acusó a Ana Guevara de negarle su lugar y la señaló como la responsable de no permitirle sus quintas competencias olímpicas, pues justificó que ella y Melany Hernández habían conseguido la plaza.

Sin embargo, Guevara señaló que el selectivo había sido justo y que no hubo ningún tipo de discriminación, ya que todo se enfocó en la calidad competitiva con la que llegó Paola Espinosa.

Uno de los más recientes fue el que protagonizó tras su viaje a París como parte de los Juegos Olímpicos 2024, donde fue cuestionada por viajar de la “ciudad del amor” a México en Clase Business con costo de 160 mil pesos por viaje redondo.

Al respecto, la exvelocista afirmó que nunca pidió dinero público para viajar a París y los gastos que en próximas semanas haría públicos, salieron de su dinero personal.

“Lo que yo gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni alguien que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer, lo que yo gano lo puedo gastar en lo que yo quiera”.

No obstante, en los recientes juegos olímpicos, Guevara comparó el logro del boxeador Marco Verde, con disciplinas en las que no se consiguió “lo que se esperaba” como el taekwondo, pues afirmó que el boxeo fue mucho más corto y fácil comparación con otros deportes.

