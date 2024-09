El dúo de música electrónica, Disclosure volverá a la Ciudad de México para reponer la fecha que tenía pendiente con sus fans. Y es que recordemos que canceló su presentación en 2021 como parte del Corona Capital por temas de salud.

El show se realizará el próximo 5 de octubre en el Pepsi Center WTC.

“Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que vinimos a tocar para ustedes, así que estamos ansiosos por regresar ❤️”, publicaron en sus redes sociales.

MEXICO CITY 🇲🇽 VOLVEMOS!

It has been way too long since we last came to play for you, so we’re buzzing to return ❤️ Sign up for pre-sale y nos vemos pronto – G & H x

Pre-sale begins on Tuesday 17th Sept, 10am CST🫡https://t.co/KBAZqj1Ten pic.twitter.com/lOMkXabnL3

— Disclosure (@disclosure) September 12, 2024