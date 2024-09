Cristiano Ronaldo vuelve a hacer historia, esta vez por lograr 1.000 millones de seguidores en todas sus redes sociales, las cuales incluye Instagram, Facebook, X y Youtube.

Cristiano Ronaldo es considerado como el mejor jugador de fútbol soccer de la actualidad, pero el éxito del portugués no solo se limita al deporte, si no también en sus redes sociales, siendo las que tienen el mayor número de seguidores a nivel mundial, conviertiéndose en uno de los atletas más populares de la historia.

En un post publicado en su cuenta de X, Ronaldo agradece a todos sus seguidores por lograr dicha hazaña:

“Hemos hecho historia: ¡UN BILLÓN de seguidores! Esto es más que un simple número: es un testimonio de nuestra pasión, impulso y amor compartidos por el juego y más allá.” expresa en su post.

Del mismo modo, hace mención a sus humildes inicios y agradece profundamente a las personas que estuvieron apoyándolo desde el inicio de su carrera como futbolista, prometiendo dar lo mejor de si mismo para el futuro.

Actualmente Ronaldo se encuentra jugando en el Al-Nassr de la liga de Arabia Saudí, continuando con el trabajo que le ha dado todo en su vida y asegura seguir fortaleciendo su imagen global en el mundo del internet.

