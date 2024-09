El exdirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, advirtió que con la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los estatutos del tricolor, Alejandro Moreno dejará de ser dirigente de manera inmediata.

Consultado por 24 Horas, explicó que la previsión de los consejeros electorales del instituto respecto a que están impedidos para validar los cambios estatutarios, lo que discuten en la sesión del Consejo General, implicará la invalidación de los estatutos y el cargo de “Alito”.

“El partido haya violentado la Constitución, la ley o los estatutos y el INE determine que está impedido de validar esos estatutos, porque hubo una violación normativo y esa definición jurídica, técnica de declararse impedido lo que quiere decir es que los cambios estatutarios no son válidos y, por lo tanto, todos los actos jurídicos consecuentes son nulos.

“El INE correctamente se declararía impedido de poder validar los estatutos y por lo tanto todos los cambios estatutarios no tendrían valor y él dejaría de ser presidente del partido”, declaró.

Ochoa afirmó que Moreno no tendrá fundamento jurídico para “hacerse tonto” y seguir en el cargo, por lo que si el INE se declara impedido para validar los estatutos priistas, “Alito” no tendrá otra opción más que dejar el cargo.

“En materia electoral no hay efectos suspensivos, es decir, el que él acuda al Tribunal Electoral no suspende los efectos de la resolución del INE, no puede seguir siendo presidente mientras es el juicio, porque como no hay efectos suspensivos, lo que queda firme es la resolución del INE de hoy, por esa razón no tendría ningún argumento jurídico para extender su mandato, que a todas luces es ilegal”, dijo.

Explicó que de confirmarse este escenario, el PRI tendrá que convocar a un Consejo Político Nacional para nombrar a un presidente interino y convocar a un nuevo proceso en el que no participe ningún expresidente.

LDAV