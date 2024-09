El Senado de la República no presentará denuncias por los daños que ocasionaron trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de Derecho que ayer ingresaron al salón de sesiones por la fuerza como protesta por la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, consideró que esta toma, no es un asunto menor y reveló que no fueron sólo “trabajadores, estudiantes enardecidos, no, no, no, no. O sea, eso fue un asunto armado”, declaró.

Te podría interesar: Trabajadores del PJ toman el Senado en protesta por reforma judicial

Dijo que más allá de los daños materiales “que no fueron graves, lo lamentable es que hubo dos personas lesionadas, un policía y un elemento de Resguardo Parlamentario”.

Sin embargo, el senador Fernández Noroña consideró que este asunto no se debe dejar pasar, por lo que amerita un enérgico reclamo.

Mencionó que la oposición debe responsabilizarse de los sucesos violentos, porque tiene “personajes muy fuertes y, a veces, en lo que consideran conveniente para su causa, no advierten el escenario que se pueda presentar y el propio daño que pudieran hacer a su grupo parlamentario.

Te podría interesar: Resistencia toma Senado y tribuna… pero “reforma va”

“La oposición debe hacerse responsable, porque estaban festinando y celebrando con los inconformes la toma violenta del recinto y eso me parece muy grave”, señaló.

Lamentó que no se cumpliera el compromiso con los trabajadores del PJ de que los dejarían sesionar.

Por otra parte, celebró que hasta este miércoles, cinco Congresos locales han avalado la reforma al Poder Judicial y estimó que la próxima semana se logre aprobar en 17 estados, como lo marca la Constitución.

EAM