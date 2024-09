El presidente Andrés Manuel López Obrador, agradeció el respaldo y lealtad de la Marina y la Defensa Nacional al pueblo, con acciones como la construcción de 2 mil 750 unidades del Banco del Bienestar en todo el país, así como en el rescate en Acapulco tras el paso del huracán Otis. Es público, es notorio lo que hicimos juntos en este sexenio, las misiones que se cumplieron, tanto por la Secretaría de Marina como por la Secretaría de la Defensa. Lo primero fue garantizar la soberanía de nuestra Patria. Se respetó la integridad de nuestro territorio y quedó de manifiesto que México no es una colonia de ninguna potencia extranjera. México, por el esfuerzo y sacrificio de nuestros antepasados, es un país libre, independiente y soberano. Por su parte, la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo a las Fuerzas Armadas que durante su mandato nunca emitirá una orden que vulnere los derechos humanos de la población. Es un honor y un orgullo dirigirme ante ustedes, hombres y mujeres que han escogido como forma de vida la pertenencia a dos nobles instituciones que son pilares de la nación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Sepan que vamos a hacer un gobierno honesto, íntegro, que dará orgullo a nuestro pueblo, y de algo pueden estar seguros, pues por nuestro origen humanista, por el profundo respeto que tengo a nuestras Fuerzas Armadas, nunca emitiré una orden que vulnere el orden constitucional o los derechos humanos de nuestro pueblo. Subrayó que las Fuerzas Armadas Mexicanas surgieron de una revolución social y la lucha por la democracia, a la vez que remarcó el origen popular de las mexicanas y mexicanos que integran estas instituciones, para servir a la Patria con honor, lealtad, honestidad y valentía.

CLAUDIA SHEINBAUM; SE MUDARA A PALACIO NACIONAL Y OCUPARA EL DEPARTAMENTO QUE ACTUALMENTE UTILIZA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR .

La próxima presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que ocuparía el departamento utilizado por Andres Manuel López Obrador actual mandatario nacional, pero se mudará con su esposo en el periodo entre octubre y diciembre. “Sí, voy a vivir en Palacio. Voy a dar espacio al presidente López Obrador y su familia. Ellos van a estar ahí, no sé si hasta el primero o la noche del 30 al primero o no, pero evidentemente ellos están viviendo ahí, entonces un tiempo voy a seguir viviendo en mi casa, en mi departamento, en el departamento que rento. Sheinbaum, señaló que el departamento en el que reside tiene pagada la renta hasta diciembre, y será en ese mes cuando lo desaloje. Ya avisé a quien nos renta el departamento, que vamos a dejar el departamento en diciembre, tengo la renta hasta diciembre. Claudia Sheinbaum comento sobre la decisión de vivir en Palacio Nacional, dijo que además de no contar con una casa propia, es para poder disponer la mayor parte del tiempo para el cargo de titular del Poder Ejecutivo. Reiteró que no viviría en la antigua residencia de Los Pinos o el Castillo de Chapultepec. También afirmó que su salario será el mismo, el que actualmente tiene el presidente López Obrador. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, el presidente recibe una remuneración mensual neta de 129 mil 432 pesos, cifra que ganaría Claudia Sheinbaum cuando asuma el cargo.

SENADO; DIO TRÁMITE DE PRIMERA LECTURA A REFORMA JUDICIAL

En la sesión ordinaria del Senado de la República, la Mesa Directiva dio trámite de primera lectura al dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución Política para transformar de fondo al Poder Judicial. También, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, solicitó licencia, por lo que se procedió a la toma de protesta de su suplente, Miguel Ángel Yunes Linares. El presidente del órgano directivo, Gerardo Fernández Noroña, tomó la protesta a Luis Mario Baeza Cano para asumir el cargo de senador, derivado de la licencia que se le concedió al senador Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena, en la sesión del 5 de septiembre. El senador Gerardo Fernández Noroña, informó que el dictamen de la reforma judicial, así como la información relativa, fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria desde la una de la mañana, del lunes, 9 de septiembre. El pleno aprobó, con 83 votos a favor y 36 en contra, la licencia que solicitó el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir de ayer martes, 10 de septiembre. El legislador indicó que desde hace varios meses enfrenta problemas de salud, los cuales se han complicado y le impiden cumplir con eficiencia su labor. Informó que, al término del tratamiento al que está sometido asumirá nuevamente su representación en el Senado. Además, aclaró que en los próximos días entregará a la Mesa Directiva los certificados médicos que acreditan lo anterior con el objetivo de que las y los senadores interesados puedan consultarlos. Tras la aprobación de la licencia, la Mesa Directiva convocó a Miguel Ángel Yunes Linares para rendir protesta e incorporarse a sus actividades como senador. Marko Cortés Mendoza, Verónica Rodríguez Hernández y Gustavo Sánchez Vásquez, del PAN, así como Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, denunciaron presiones hacia legisladores de oposición para evitar que voten en contra de la reforma judicial; mientras que Félix Salgado Macedonio, de Morena, dijo que la oposición se opone a este proyecto porque buscan mantener los privilegios de la “mafia” que controla al Poder Judicial.

PRESIDENTE DEL SENADO GERARDO FERNANDEZ NOROÑA; SE RECHAZA MOCION SUSPENSIVA PRESENTADA POR EL SENADOR DORANTES LAMBARRI, CON 85 VOTOS EN CONTRA Y 41 A FAVOR

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que se recibieron tres mociones para suspender la discusión del dictamen, de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, aclaró que el reglamento del Senado establece en el artículo 106, numeral cinco, que no se admiten más de una solicitud sobre el mismo asunto. De esta manera, el senador Agustín Dorantes Lámbarri presentó en la tribuna una moción para interrumpir la discusión de la minuta, ya que, si la reforma se concreta, advirtió, el Poder Judicial caerá y quedarán indefensas miles de personas, porque no habrá quien los ampare. El legislador de Acción Nacional argumentó que no se han escuchado los llamados del Poder Judicial ni de la ciudadanía; además, señaló, se ha presionado y extorsionado a los senadores de oposición, para que no voten en contra de la reforma. También hizo un llamado a los senadores José Sabino Herrera Dagdug y Araceli Saucedo Reyes, de Morena, así como a Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, y Daniel Barreda Pavón, de Movimiento Ciudadano ser valientes y representar a quienes los eligieron, porque si aprueban esta reforma, la historia los recordará como traidores. Sin embargo, la moción suspensiva fue rechazada con 85 votos en contra y 41 a favor, y la asamblea dio paso la presentación de los votos particulares que registraron senadores de los diferentes grupos parlamentarios.

SENADORA ERNESTINA GODOY; SE DEBATE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL

La senadora Ernestina Godoy señalo que los objetivos del proyecto a la reforma judicial esta proteger funciones de este poder de intereses fácticos o criminales. Senadoras y senadores de todas las fuerzas políticas dieron inicio al análisis del proyecto de decreto, por el que se reforma la estructura, organización, funcionamiento, mecanismos de disciplina, elección e integración del Poder Judicial. El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, explicó que el dictamen considera la minuta que aprobó la Cámara de Diputados, el pasado 4 de septiembre, y que se le dio trámite de primera lectura. Y la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy Ramos, presentó a la asamblea el contenido de la reforma, cuyo resultado es producto de una amplia discusión y análisis en todo el país. Sólo entre los meses febrero y julio de este año, se realizaron más de 50 foros, diálogos estatales y regionales, en la cámara de diputados, congresos locales y plazas públicas, donde participaron integrantes de todos los Grupos Parlamentarios. La reforma del Poder Judicial es y ha sido una de las iniciativas más analizadas y debatidas en nuestra democracia parlamentaria, proceso que permitió enriquecerla y hacerle más de 100 modificaciones y precisiones a la iniciativa original. Con ella, se reconfigurará el sistema judicial mexicano, de tal manera, que se asegure la autonomía, independencia y especialidad técnica de los órganos jurisdiccionales; la participación ciudadana en la designación de sus titulares; y la administración de justicia de manera pronta y expedita. Destacó Ernestina Godoy, que se trata de garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial, separar sus funciones del poder político y económico, protegerlas de intereses fácticos o criminales. Es un imperativo para lograr que la justicia alcance a todas y a todas, sin importar su ingreso o su influencia política, económica o social. Coincidimos, es necesario avanzar en los otros componentes: prevención, procuración, atención a víctimas, defensoría pública, justicia cívica, entre otros puntos, para lograr una respuesta integral al reclamo social de justicia, pero no podemos esperar hacer todo para avanzar en esta trascendental reforma.

DIPUTADO RICARDO MONREAL; APOYA Y VALORA LA DECISION DEL SENADOR YUNES MARQUEZ

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, confirmó que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez apoyará la reforma al poder judicial. El legislador zacatecano sostuvo que se trató de una decisión difícil para el congresista, respaldó a Miguel Ángel Yunes y aseguró que el senador votará en aras de construir una mejor república. El diputado Monreal, sostuvo que él siempre ha respetado a la familia Yunes, y expresó su respeto por Miguel Ángel porque es una decisión difícil la que tomó. Le tengo respeto a los políticos de Veracruz, no es la primera vez que expreso mi respeto a la familia Yunes, lo he dicho siempre, es una decisión muy difícil, muy dura para él, el haberlo asumido merece mis respetos. Monreal aseguró que Yunes ayudará a Morena a obtener la mayoría calificada. El hecho de que personas como Miguel Ángel Yunes haya decidido participar con nosotros para poder obtener la mayoría calificada, para mí personalmente merece todo mi respeto, porque es una decisión que le ha costado bastante asumirla independientemente de su pasado. Valoro el gesto que realicen opositores hacia nosotros en aras de construir una mejor república.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL YUNES; VOTARE REFORMA JUDICIAL DE ACUERDO A MIS CONVICCIONES

El senador Miguel Ángel Yunes Linares aclaró que no ha negociado nada, pero nadie le va a obligar a votar en contra o a favor de la reforma al Poder Judicial, sino que emitirá el sentido de su voto de acuerdo con sus convicciones. Yunes Linares desde la tribuna de la Cámara de Senadores, tras rendir la protesta correspondiente para asumir sus funciones legislativas y luego de la licencia que solicitó, el senador Miguel Ángel Yunes del PAN, afirmó que es antidemocrático pretender linchar a un legislador por ejercer su libertad, pues, aunque Yunes Márquez -su hijo- no dio a conocer el sentido de su voto, el presidente nacional de Acción Nacional, Marko Antonio Cortés Mendoza, lo amenazó con expulsarlo del partido. Marko Antonio Cortés Mendoza aseveró que, ante la discusión de la reforma al Poder Judicial, los senadores de Acción Nacional se mantendrán hasta el último momento de pie y seguirán luchando con valor. Refirió que la reforma todavía no se vota, pero llegará la hora de hacerlo, y por lo tanto podrá ser héroe de la patria o traidor de la patria, por lo que te pido que te pongas del lado correcto de la historia y que honres los votos, que fueron para el PAN y su coalición.

SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA; DENUNCIA DETENCIONES ILEGALES POR PARTE DE LA GOBERNADORA LAYDA SANSORES

El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, denunció que su compañero de bancada, Francisco Daniel Barreda Pavón, así como su padre, fueron detenidos ilegalmente por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Acuso que se trata, de una coacción política para ganar una votación a la mala, por lo que solicitó decretar un receso en la sesión para localizarlos, pero dicha petición fue rechazada por la Asamblea, con 83 votos en contra y 41 votos a favor de la propuesta. Los senadores Marko Cortés Mendoza, Guadalupe Murguía Gutiérrez, Ricardo Anaya Cortés y Mayuli Latifa Simón, del PAN; así como Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria, del PRI, condenaron las amenazas y presiones que, dijeron, han sufrido legisladores de la oposición, para que no estuvieran presentes o para cambiar el sentido de su voto. Sobre el tema, el senador Gerardo Fernández Noroña y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, rechazaron que Daniel Barreda y su padre hayan sido detenidos por la gobernadora, incluso, comentaron que hablaron con el legislador de Movimiento Ciudadano y que éste les informó que se encuentra en la Ciudad de México y que está en perfectas condiciones. Fernández Noroña anunció que, junto con el senador Clemente Castañeda, llamaría a las fiscalías de Campeche y de la República, para esclarecer lo que denunció el coordinador de Movimiento Ciudadano. Insistió que en la discusión de la reforma al Poder Judicial garantizará que se dé un debate con toda amplitud, pluralidad y respeto, consciente de que este es un momento muy importante.

