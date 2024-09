“Yo me temo, y lo voy a decir abiertamente, que el Gobierno de Austria algo esconde con el penacho, no sé si está roto o está reemplazado, algo hay, eso que lo respondan ellos”.

Así, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador pidió una explicación al gobierno austriaco sobre el estado del objeto atribuido al antepenúltimo tlatoani mexica, y que se encuentra desde hace 144 años en la nación centroeuropea.

En su primera participación en la Mañanera de su marido, la lingüista e investigadora, revivió el pleito entre ambas naciones y que tuvo su punto culminante hace 2 años, cuando López Obrador acusó que el gobierno de Alexander Van der Bellen trató con “arrogancia” la petición que le hizo llegar a través de Gutiérrez Müller:

“Fue muy desagradable este encuentro que sostuvo Beatriz con el presidente, me platica que él no tenía mucho conocimiento y estaba rodeado de señores y señoras que se creen dueños del penacho apenas se estaba tratando el tema y ellos decían que no (…) se despidió y ya no hubo más conversación, no se siguió con el tema porque hubo esa negativa, es una actitud muy arrogante, prepotente y no hay justificación de que no pudiera trasladarse, ni siquiera lo estábamos planteando”.