El caso de una mujer que solicitó un préstamo a Coppel se viralizó en TikTok, luego de que dio a conocer de que su deuda en lugar de bajar, subió. Ahora debe 70 mil pesos.

Una usuaria identificada como @keniliaz compartió su experiencia en la red social sobre el préstamo que solicitó en la tienda departamental.

De acuerdo a su relato, la mujer solicitó un préstamo de 14 mil pesos; sin embargo, a pesar de estar al corriente, la deuda total en lugar de haber bajado, ésta ascendió a 70 mil pesos.

“Obvio algo esta mal, solo que tuve que venir. No me han dado respuesta y si no me dan, voy a la Profeco. Amenazados están.

“De hecho el chico que me atendió, se quedó así como de ‘qué pedo’ (sic), y le dije ‘oye, no manches, yo pensando en que ya iba a terminar de pagar y ahora resulta que debó el triple’. Y ya me dijo ‘el lunes te buscamos para saber qué esta pasando’, pero hasta él sabía que estaba mal. Así es que, amenazados están”, mencionó la mujer.

Un hackeo

En otro clip, la usuaria @keniliaz aclaró diferentes puntos tras el primer video. Detalló que se equivocó al mencionar que iría a la Profeco, pues puntualizó que a la instancia que tiene que acudir para temas bancarios es a la Conducef.

En tanto, detalló que fue lo que ocurrió con la deuda en la tienda departamental.

Según la mujer, cuando Coppel tuvo fallos de ciberseguridad, ella solo debía alrededor de 3 mil pesos. Pero al parecer, en el hackeo a la tienda, alguien le puso dos préstamos más, los cuales, supuestamente, en el sistema aparecieron que los había cobrado.

El primero fue de 22 mil pesos y el segundo de 18 mil pesos, esto más los intereses por el préstamo.

La mujer mencionó que no la han contactado de Coppel y piensa ir de nuevo para aclarar lo sucedido.

