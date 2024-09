Al reiterar su voto en contra de la reforma al Poder Judicial, el senador Manlio Fabio Beltrones, consideró que estos cambios no harán bien al país y no ayudará a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“No creo que esta reforma le haga bien al país, no creo que le ayude a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum y yo creo que no mejora el sistema de justicia, el voto por elección popular no garantiza el que se hagan bien las cosas, creo que tendremos que reflexionar a futuro cómo la perfeccionamos”, aseguró.

Te podría interesar: Inicia en el Senado discusión de reforma judicial

El senador aclaró que a él nadie lo ha presionado para cambiar el sentido de voto, “en lo personal debo decir que a mí nadie me ha presionado ni nadie me ha intentado ofender, porque he manifestado mi deseo de votar en contra, porque no creo en esta reforma”.

Enfatizó que tiene “una sola palabra y desde campaña he manifestado que México necesita una reforma al Poder Judicial, pero no es esta, creo que deberíamos usar más tiempo para que las cosas sean y hagan correctamente, de tal manera que mi voto será en contra de esta reforma”.

El expresidente del Senado, dijo que “si en el futuro quisieran construir algo viable, muchos de nosotros estamos en buena disposición”.