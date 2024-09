La firma Sempra Infraestructura anunció a Abraham Zamora como nuevo presidente para la división en México.

En este cargo, Zamora será responsable de posicionar al grupo en el sector energético de México.

Abraham se unió a la empresa en 2018 y cuenta con una reconocida trayectoria profesional de más de 25 años en el sector público y privado en actividades de asuntos públicos, desarrollo y financiamiento de infraestructura, relaciones internacionales y sustentabilidad.

“La amplia experiencia de Abraham seguirá impulsando nuestra estrategia para

desarrollar infraestructura energética que pueda contribuir a la seguridad energética de México, así como a la transición energética,” comentó Tania Ortiz Mena, presidenta de Sempra Infraestructura.

“Confío en que, bajo su liderazgo, nuestra empresa continuará ofreciendo soluciones de infraestructura para satisfacer las necesidades energéticas de México, al tiempo que impulsamos nuestro compromiso de generar prosperidad compartida en las comunidades a las que pertenecemos”.

Actualmente, Zamora es presidente de la Asociación Mexicana de Energía,

Consejero del Institute of the Americas, Council of the Americas, San Diego RegionalChamber of Commerce y miembro del Consejo Asesor del Centro de Estudios Estados Unidos-México de la Universidad de California en San Diego.