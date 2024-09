Siendo uno de los eventos más esperados del año, Apple, famosa campaña de tecnología, realizó de manera oficial el llamado “Apple Event” esto con la finalidad de presentar los nuevos equipos de su línea de productos, específicamente el nuevo iPhone 16, tanto en su versión normal como en la Plus y la Pro Max.

En conjunto de su nuevo y más novedoso Smartphone, que busca seguir posicionándose en la preferencia de los clientes por encima de sus competidores, también se anunciaron los nuevos modelos del Apple Watch Series 10, los nuevos Airpods, así como el lanzamiento de la llamada “Apple Intelligence”.

El evento, que se transmitió a todo el mundo, trajo consigo las innovaciones tecnológicas aplicadas en cada uno de estos nuevos productos, además de reafirmar el compromiso de Apple con el medio ambiente en su objetivo con miras al 2030.

Primero se anunció el Apple Watch Series 10 y el Watch Ultra 2, ambos contarán con pantalla de borde a borde, uso de titanio, mejora en sus funciones de salud, así como de los ajustes usados para los deportistas.

Posterior a ellos, los nuevos AirPods 4 fueron presentados con la nueva gama de colores de los AirPods Max, los cuales ya contarán con su cable tipo C, así como algunas mejoras en los sistemas de sonido y funciones para llevar al mismo tiempo varias tareas.

La noche se la robó el nuevo iPhone 16, pues sus variantes Plus, Pro y Pro Max fueron reveladas, todos estos nuevos equipos tendrán próximamente la recién creada “Apple Intelligence”, una nueva inteligencia de la compañía que viene a potenciar el sistema de estos dispositivos.

Durante la transmisión se reveló que los usuarios ya podían hacer la pre-compra para ser los primeros en tener estos nuevos equipos en sus manos. Estos fueron los precios mostrados para nuestro país desde la página oficial de Apple.

