Se reúne Patricia Aguayo con Fernández Noroña: "No nos vamos satisfechos"

Tras dos horas de reunión con el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, aseguró que no se van “satisfechos” del encuentro.

“No nos vamos satisfechos (de la reunión) porque creí que íbamos a lograr una escucha atenta y reflexiva, pero ya nos dimos cuenta que no hay espacio para la reflexión”, expuso tras la reunión.

Desde la antigua sede del Senado de la República, ubicada en la calle Xicoténcatl del Centro Histórico, Aguayo sostuvo en que expuso los aspectos de la reforma judicial, que afectan los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, sin embargo, lamentó que hubiera poca sensibilidad por parte del senador Gerardo Fernández Noroña, dado que no cambiará ni “una coma” de la iniciativa.

“Nos obligan a seguir en lo que estamos, nosotros no somos de estar peleando y mucho menos estar creando conflictos, seguiremos de manera pacífica”, aseguró.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, enfatizó que los trabajadores del Poder Judicial desean que la reforma judicial no sea aprobada, de ahí que el legislador apuntará que no existe manera de echar para atrás la iniciativa.

“Si tú me dices: oye, pero si no se le va a cambiar ni una coma.. no sí. Ellos lo que quieren es que no se elijan a las personas juzgadoras, eso no lo vamos a cambiar”, insistió Noroña.

En tanto, Gerardo Fernández Noroña aseguró que la colación “Sigamos Haciendo Historia“, conformada por Morena, PT y el Partido Verde, tienen los votos necesarios para la aprobación de la reforma.

