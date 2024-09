El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Oposición de confundir a la ciudadanía con posibles efectos negativos de la reforma judicial y descartó que esos cambios generen inestabilidad económica.

Al inaugurar el Parque del Jaguar y Museo de la Costa Oriental, en Tulum, Quintana Roo, reiteró sus críticas al Poder Judicial y manifestó que los jueces suelen dejar en libertad a presuntos delincuentes especialmente en fin de semana. “Puro sabadazo, ordena un juez que se le libere, eso ya no queremos que siga sucediendo en nuestro país”.

Te podría interesar: Acusa Lía Limón persecución política y destrucción de instituciones

El mandatario pidió a los ciudadanos que no tengan miedo. “Qué miedo van a tener, si lo que queremos es que se acabe la corrupción, desterrar la corrupción”, apuntó.

Consideró que los opositores a la reforma al Poder Judicial “están ahí, tratando de frenar esta reforma que es indispensable porque tenemos que acabar con la puerta giratoria”.

Te podría interesar: GN asegura centro de distribución de huachicol en Pénjamo, Guanajuato

Reiteró que al terminar su sexenio “me voy a Palenque contento, porque, además, yo no quiero ser caudillo ni quiero ser hombre fuerte, jefe máximo; mucho menos cacique. Yo soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. Además, un consejo para todos: no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Acuérdense, la felicidad no es acumular bienes materiales, no es acumular la riqueza. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad”.