A pesar de haber una buena racha de adaptaciones de la consola a la pantalla grande o chica, la ambición puede materializar malas ideas.

Ha sido un camino difícil, pero 2023 nos calló la boca.

Se creía que los videojuegos no debían de ser adaptados ni al cine ni a la TV. Cada intento significaba un fracaso.

Infames ejemplos existen al por mayor. Resident Evil (2021), que le puso mucha crema a sus tacos. Assassin’s Creed (2016) que ni Michael Fassbender pudo salvar. Y una infame adaptación de Super Mario Bros en 1993 que hasta de mencionar sus defectos deprime.

Sin embargo, la adaptación del popular juego de PlayStation, The Last of Us, hecha por HBO, nos llenó de esperanza. Una de las mejores historias de un videojuego justificó su existencia en televisión. No hay ejemplo más claro de ello que el tercer episodio de su primera temporada, enfocado en la historia de amor de Bill y Frank.

La televisión les dio la oportunidad de brillar.

Ha habido otros ejemplos recientes de buenas adaptaciones en años recientes. Super Mario Bros. en 2023, un hermoso homenaje a la franquicia. Fallout de Amazon Prime, explorando un mundo mórbido y capturando la esencia de su juego.

¿Pero a quién se le ocurrió que hacer una adaptación live-action de Minecraft era una buena idea?

Sí, Minecraft, el popular video para móviles donde construyes mundos e interactúas con millones de creadores y jugadores en línea.

Sí, en live-action, una técnica narrativa extraña para relatar historias en un universo con un estilo característicamente computarizado.

Claro, siempre puede haber sorpresas. La prueba de ello es la aclamada cinta de 2023, Calabozos y Dragones, con Chris Pine a la cabeza.

Sin embargo, el avance de esta cinta, normalmente un aperitivo de qué esperar en los cines el próximo año, es una basura. No se confíen: la maldición de los videojuegos puede regresar en cualquier momento. El consenso del Internet es que esta cinta, a estrenarse en 2025 y protagonizada por Jack Black y Jason Momoa, hace la terrible decisión de mezclar efectos de CGI falsos con personas de carne y hueso. La gente prefiere una adaptación completamente animada. Y la trama suena como otra fumada genérica.

Mientras Hollywood no entienda el mensaje, esto seguirá pasando. La calidad te premia. Si no, preguntémosle a Barbie o a Intensa mente 2. No necesitamos que más gente se aleje del entretenimiento.

IG: @thefilmfluencer

@santiagoguerraz

YouTube: @santiagoguerrawrites