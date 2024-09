CLASIFICACIÓN

Recuperan la confianza de llegar al mundial los de Bolivia

Bolivia recuperó la esperanza de llegar al Mundial 2026 con una goleada 4-0 este jueves a Venezuela, por la séptima fecha de la eliminatoria sudamericana y que marcó el debut de su estadio de El Alto, a 4.150 metros de altitud, por la clasificación mundialista. Los goles fueron convertidos por Ramiro Vaca (13), Carmelo Algarañaz (45+5), Miguel Terceros (46) y Enzo Monteiro (89). Con este resultado, La Verde escaló a la séptima posición con seis puntos, mientras que Venezuela sigue en el cuarto lugar, con boleto directo. Bolivia, como había anticipado en los entrenamientos, presionó a fondo desde los primeros minutos, buscando el efecto psicológico que provoca un estadio de altura, más aún el de Villa Ingenio de El Alto. AFP

PARALÍMPICOS

Colombianos caen ante los anfitriones en futbol adaptado

La Selección de Colombia de fútbol 5 adaptado para ciegos quedó eliminada en semifinales del torneo masculino de los Juegos Paralímpicos de París, al perder 1-0 ayer ante la anfitriona Francia. En el estadio de la Torre Eiffel, los ‘cafeteros’ no pudieron marcar en esta ocasión y tendrán que luchar el sábado por la medalla de bronce, mientras que los franceses pugnarán ese mismo día por el oro ante Brasil o Argentina, que se miden en la segunda semifinal. Colombia había tenido hasta ahora una gran trayectoria en la competición, con victorias sobre Japón y Marruecos por 1-0 en su grupo, en el que además empató sin goles contra Argentina. Los franceses habían registrado por su parte también dos victorias en su llave, ante China y Turquía, pero habían sufrido un duro correctivo (3-0) contra Brasil en su otro partido, lo que les había relegado al segundo lugar del grupo. AFP

ENFOQUE

Kylian Mbappé no ve en la Liga de Naciones una revancha

El Francia-Italia no representa “una revancha” para Kylian Mbappé después de una Eurocopa fallida para él en el plano individual, aseguró el jugador del Real Madrid este jueves, en la víspera del partido con el que los ‘Bleus’ arrancan en la nueva edición de la Liga de Naciones. “Puede que sea la edad, he aprendido que no existe la revancha”, aseguró el capitán de Francia, de 25 años. “Todo es una cuestión de procesos. Lo que pasó, bien o no bien, el año pasado, me servirá en este año”, aseguró Mbappé, que solo marcó un gol en la Eurocopa-2024, donde Francia cayó ante España en semifinales. Mbappé se rompió además la nariz en su primer partido en esa Eurocopa. Llevó una máscara protectora en los siguientes partidos, pero evitó tener que pasar por quirófano. AFP