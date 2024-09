La banda Pungent Stench es reconocida como una de las más bizarras en cuanto a sus letras dentro del death metal de la vieja escuela y aunque su carrera se mantuvo hasta 2007, México solo fue su destino en el ya lejano 2005, pero ahora su líder, Martin Schirenc, dice estar listo para volver al país en el escenario del Candelabrum Metal Fest, en León con su banda Schirenc Plays Pungent Stench.

“Por supuesto que estoy emocionado, creo que el festival tiene un gran cartel pero independientemente de eso me entusiasma regresar a México a tocar, sé que las cosas ya no son las mismas, son tiempos diferentes, pero estoy seguro que los mexicanos se siguen divirtiendo diferente a como lo hacemos los europeos”, dijo el músico.

Además, se permitió recordar la gira de México, la cual recuerda como algo de los más “sorprendente y peligroso”, por el comportamiento de las personas: “En la Ciudad de México, mientras estábamos tocando, de entre la gente salió un tipo con asientos para baño, arrojándolos a todos. Definitivamente estaba viviendo el momento y complementando la agresividad de la música, pero también fue peligroso, eso cayó cerca de donde estaba”, dijo entre risas.

LA BANDA MÁS BIZARRA

Caracterizados por hablar de temas como el fetichismo, perversiones y la muerte principalmente, la banda adquirió rápidamente notoriedad en la escena subterránea y posteriormente se abrió camino hacia la fama mesurada dentro del género: “Ya había muchas temáticas muy gastadas entre las bandas de esa generación y no queríamos ser una más y simplemente pensamos en qué podía ser más shockeante. Nunca quisimos shockear a los papás de la audiencia”, recordó sarcásticamente.

Pero a pesar del éxito relativo, al músico austriaco le llegó el momento de querer alejarse del proyecto, aunque siguió dedicándose a la música: “Creo que me aburrí muy pronto. A veces veo a mis amigos de bandas como Incantation o Cannibal Corpse que tienen la energía y las ganas de no parar, no fue mi caso, creo que buscaba otro camino y sí, aún componemos, hemos escrito y ensayado cosas pero simplemente no he encontrado el momento que sea correcto para querer lanzar algo”, contó.

Además considera que su lugar con Pungent Stench es el recuerdo: “La gente quiere escuchar la música de los tres primeros discos y está bien, no tengo la intención de tocar algo que no sea lo que la gente quiere oir.

“Smooth Kingdom fue un álbum que se grabó en 2007 y que estaba parcialmente terminado, lo único que hicimos fue publicarlo una década después de lo que se tenía planeado. Pensé que si existía no había razón para seguir guardándolo y ya, pero nuestros set no se basa en ello”.

Si bien, el músico se desenvuelve actualmente en festivales y una escena mundial que constantemente estrena bandas, dijo que no suele escuchar proyectos nuevos.

“Estoy un tanto molesto con el metal actual, se ha vuelto muy absurda, nerd. Me considero a mí mismo un poco más como un punk de los de la vieja escuela y me siento más relacionado a ello en todo sentido, a la idea de la actitud de que nada te importaba, la cual ya no existe.

“El metal siempre ha dado un poco de pena ajena en el sentido de las letras o eso de hacer cuernos con la mano, pero en la actualidad la pena ajena que producen muchas bandas, sus actitudes y su forma de ser ya no es ni siquiera graciosa. Lo más comercial suena todo exactamente a lo mismo, aunque sean diferentes géneros, sus grabaciones suenan producidas igual, limpias, técnicas. Se perdió la verdadera esencia de lo que para mí es el metal”, declaró.

Por otro lado el español es una lengua con la que Martin está relacionado y la ha integrado en su carrera artística en títulos como Viva la Muerte, Rape: Pagar con la misma moneda, entre otros términos bien conocidos por los fans.

“Cuando era niño tuve un amigo que su familia venía de España, muchas veces estaba en su casa y ahí escuchaba como su mamá les hablaba en esa lengua. Siempre me gustó como sonaba, pero en particular me gusta más el acento mexicano, siento que es el mejor que he escuchado.

Seguramente es eso y el hecho de que cuando estuvimos de gira aquí en 2005, tuvimos unos días libres para visitar lugares como Yucatán que tienen paisajes hermosos, lo que hace que me guste tanto México. Voy a disfrutarlo mucho”, finalizó.

Schirenc Plays Pungent Stench se presentará el domingo 8 de septiembre en el escenario del Candelabrum Metal Fest.