La selección de fútbol de San Marino ganó, por primera vez en su historia, un partido oficial al derrotar uno a cero a la selección de Liechtenstein en un encuentro de la Nations League.

El triunfo de este equipo europeo llamó la atención pues desde su fundación como selección y de su inicio en las competencias oficiales en 1986, sólo había logrado ganar un partido amistoso, también contra Liechtenstein.

Te podría interesar: Se derrumba pared de puente vehicular en San Pedro, NL

La federación de San Marino existe desde 1932; sin embargo, su selección, formada solo por jugadores amateur, comenzó a participar en torneos oficiales en 1986.

Nicko Sensoli fue el autor del gol del triunfo al minuto 52, en el partido de la primera jornada de la Liga D de la Nations League, que concentra a los equipos con peor desempeño de la liga, entre los que también se encuentran Liechtenstein, Gibraltar, Andorra, Malta y Moldavia.

Te podría interesar: Cristiano Ronaldo llega a los 900 goles en su carrera

San Marino se encuentra en el lugar 210 del ranking de la FIFA y tiene en un historial de seis empates, 135 derrotas y 2 triunfos en un periodo de 20 años.

🚨 SAN MARINO ARE UP 1-0 AGAINST LIECHTENSTEIN WITH 30′ LEFT TO PLAY THIS IS NOT A DRILL 🚨 pic.twitter.com/ndOyicK0Bx

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 5, 2024