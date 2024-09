La banda estadounidense de punk rock integrada, Green Day, fue obligada a dejar momentáneamente el escenario en Detroit, donde realizaba su show, tras un presunto problema de seguridad.

Este miércoles 4 de septiembre, la agrupación integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, cerca de las 8:30 p.m dio inicio a su concierto en Comerica Park, Detroit, Michigan; sin embargo, a mitad de la canción “Longview”, tuvieron que pausar la presentación.

Esto luego de que una persona que vestía de negro fue vista corriendo hacia el escenario desde el lado derecho. Esa persona agarró al guitarrista principal de la banda y los saco del escenario. El resto de la banda lo siguió.

Después de unos minutos, apareció una imagen en las megapantallas sobre el escenario con la leyenda: “Pausa del espectáculo, por favor, esperen para más detalles”.

Lo anterior causó conmoción entre los espectadores tras no tener información concretada de lo que sucedía, sin embargo, pese a la espera e intriga, después de unos minutos, la banda volvió al escenario para continuar con la programación habitual, no sin antes preguntarles a los presentes si se encontraban bien.

Green Day just got forced offstage. Some guy ran onstage and said something and they all ran off pic.twitter.com/Nl9wsBbgfN

— brah, im an Alpha Dog (they hate this) (@dj_beav) September 5, 2024