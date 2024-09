Caty Monreal conminó a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver el caso de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc en apego a derecho y sin dejarse intimidar por Alessandra Rojo de la Vega.

“Yo le pido a la magistrada y a los magistrados que entren al punto del asunto, que eliminen todos los elementos políticos dichos y de presión, que vayan a los hechos y que lo comparen con el equipo penal o lo que dice el código de la definición de violencia política en razón de género”, dijo la otrora candidata morenista.

En conferencia, defendió su denuncia de violencia política en razón de género apelando a que si se consulta la definición de lo que esto implica cualquier persona le otorgaría la razón.

Monreal reiteró que cuenta con las pruebas necesarias para demostrar que ha sufrido violencia por parte de quien fuera su contrincante en la lucha por la alcaldía Cuauhtémoc, a quien acusó de continuar con acciones de revictimización, nulificación e invisibilización en su contra.

“Ahí están las pruebas de cómo me invisibilizó toda la campaña y me sigue revictimizando (…), ahí están los hechos y los hechos son más contundentes que los dichos y a eso me apego”, aseveró Monreal.

A las afueras del sitio de la conferencia, un grupo de personas arribó para manifestar su inconformidad con la resolución del tribunal de anular la elección de Cuauhtémoc; Monreal refirió que Rojo de la Vega mandó a sus fanáticos a violentarla.

“Esto no es ciudadano, primero son militantes panistas que reconoció e identificó Ana Villagrán, esto es mandado, esto es panismo, no es ciudadano porque ella (Rojo de la Vega) no tiene el apoyo ciudadano”, aseguró Monreal al ser cuestionada por 24 HORAS sobre su opinión respecto a la protesta.