Tras el anuncio de su segundo embarazo y siendo una de las últimas sobrevivientes de la “generación dorada” del futbol femenil en Estados Unidos, Alex Morgan anunció de manera oficial su retiro de las canchas, teniendo su último juego el próximo domingo 8 de septiembre.

“Ha sido un largo proceso y esta decisión no fue fácil, pero a principios de 2024 sentí en mi corazón y en mi alma que esta era la última temporada en la que jugaría al futbol”, platicó la futbolista.

Mediante un video en donde estuvo al borde de las lágrimas, Alex Morgan agradeció todo el apoyo brindado por la afición en los clubes en donde jugó, así como de los seguidores de la Selección Femenina de los Estados Unidos.

Morgan concluye una legendaria carrera profesional de 15 años en donde ganó dos Copas Mundial Femeninas de la FIFA en 2015 y 2019, una medalla de oro en Juegos Olímpicos en 2012, la primera Copa Oro Femenina de la Concacaf, así como una Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA.

123 international goals.

53 assists.

2 @FIFAWWC titles.

1 @Olympics gold medal.

15 years of incredible impact on our #USWNT and the sport around the globe. #ThankYouAlex

— U.S. Women’s National Soccer Team (@USWNT) September 5, 2024