Pepe Aguilar reveló sin querer queriendo, que él pagó la boda de su hija, Ángela y con Christian Nodal y recalcó que su yerno no se ofreció a colaborar con algo.

En una entrevista confesó entre bromas, que le dolió desembolsar el dinero, pero era lo que le tocaba hacer como padre. El intérprete se mostró encantador y accesible, porque en México no se hubiera permitido ese tipo de preguntas.

Niurka Marcos ya está viviendo con su novio 19 años menor que ella, se ve que están muy prendidos con el romance, ya que él la acompaña a todas partes y no se le despega, la cubana luce feliz, pero a mil kilómetros de distancia se ve que no es una relación seria.

Lucerito Mijares dijo estar abierta al amor, pero confesó que le da miedo tener novio y si aún no encuentra a la persona adecuada, que se espere, al fin no tiene prisa. No entiendo por qué insisten en que debe tener una vida amorosa intensa, porque sin buscarlo, seguramente llegará.

Gomita fue la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México 2 y al parecer no tuvo una reacción tan violenta como los otros participantes; asegura que Adrián Marcelo es su amigo, ya que a ella nunca la trató mal. Me dio gusto que en la gala del lunes, ella no se esperó a que le cedieran la palabra.

El Potro aseguró que los panelistas de las galas son nefastos, porque no saben lo que significa estar encerrado y aunque René Franco estuvo en un reality, fue hace años.

Luis Caballero se arriesgó a decir la verdad, aunque ya no lo inviten. Él está convencido de que están haciendo quedar bien al team Mar y no están transmitiendo cuando ellos cometen errores puesto que no son santos.

Los conductores de Hoy estallaron ante las advertencias del regiomontano en contra Arath de la Torre –quien se iba a salir de La Casa–, pero ya vimos que por más escándalo que hagan, la producción no los toma en cuenta, por el contrario, agradecen la publicidad.

Ricardo Peralta mandó un mensaje al público tras la expulsión de Gomita; dijo que la extraña mucho, todo indica que ya está cansado y detesta al #teamMar.

Ceci Galliano estrenó el programa Más Vale Sola, la actriz se divierte mucho durante las grabaciones y agradece la oportunidad que le dieron de ser la protagonista.

Pablo Perroni y Jesús Zavala apadrinan el debut de Aldo Guerra (hijo de Rogelio Guerra) en la exitosa obra Smiley.

Carlos Rivera quiere que Mario Girón gane La Academia y lo invitó a su concierto; habrá que ver si le dan permiso, pero sin duda, es una gran oportunidad.

Tengo un pendiente, Luis Miguel se quitó un anillo tras ser captado en un lugar público por sus fans y muchos aseguran que era su argolla de matrimonio ¿creen que se haya casado a escondidas sin que se haya filtrado la noticia a la prensa?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

