El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la Oposición busca generar inestabilidad en el país con su rechazo a la reforma judicial.

Este miércoles, al ser cuestionado sobre las recientes acciones de la Oposición en el Legislativo, las marchas de un sector universitario, y los amparos otorgados por jueces en contra del también llamado Plan C, el mandatario dijo que:

“Hay un grupo que se opone a la reforma al Poder Judicial y no tienen ningún fundamento ni moral ni legal, ni político, no tienen fundamento moral (…) Ellos están en un plan, de querer entorpecer la vida pública del país, provocar inestabilidad, pues no, no va a suceder nada, no está sucediendo nada, porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado”.