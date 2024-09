El grupo británico Oasis anunció este miércoles dos conciertos adicionales en Londres en septiembre de 2025 en el marco de su gira de reencuentro, y afirmó que cambiará el modo de venta de entradas por una polémica ocurrida el pasado fin de semana.

“Se añadieron dos conciertos adicionales en el estadio de Wembley debido a una demanda fenomenal”, indicó el dúo de Mánchester en la red X. Tendrán lugar el 27 y 28 de septiembre de 2025, más de un mes después de los conciertos previstos en julio y agosto en el Reino Unido e Irlanda.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher anunciaron la semana pasada que se volverían a juntar para estos conciertos, provocando un espectacular entusiasmo entre sus seguidores, quince años después de que el emblemático grupo de rock se separara.

Pero la caótica venta de entradas para los conciertos de Cardiff, Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín enfadó y frustró a muchos de sus fans el pasado sábado, cuando se vendieron todos los boletos.

Los portales de venta se colapsaron y muchos ni siquiera pudieron acceder a ellos, en tanto a otros se les instaba a esperar. Los que sí que lograron acceder a las páginas de venta se llevaron la desagradable sorpresa de ver que los precios se habían incluso duplicado por la fuerte demanda.

Esta vez, los boletos se venderán mediante un proceso “escalonado y por invitación a partir de un sorteo”, indicó el grupo en X.

Los aficionados británicos que no lograron obtener las entradas el sábado en Ticketmaster UK, el principal portal de venta, serán prioritarios para el sorteo, prometió Oasis.

Frente a la polémica, el gobierno afirmó que estudiará los métodos de venta de boletos para los conciertos y, sobre todo, el hecho de que esa “tarifa dinámica” hiciera que las algunas entradas de la gira pasaran de costar 150 libras a 350 (de 197 dólares a 460).

El lunes, centenares de aficionados presentaron una denuncia ante el regulador británico de la publicidad.

En total, el sábado se vendieron más de 1.4 millones de entradas, según un cálculo de la BBC. El estadio de Wembley tiene un foro de 90 mil personas.

UK 🇬🇧

Two extra Wembley Stadium shows have been added due to phenomenal demand.

Tickets will be sold by a staggered, invitation-only ballot process. Applications to join the ballot will be opened first to the many UK fans who were unsuccessful in the initial on sale with… pic.twitter.com/Dpfhk49va3

— Oasis (@oasis) September 4, 2024