Si algo podemos reconocer a Natalia Lacunza es su honestidad y hacer de lado el qué dirán. Y es que la originaria de Pamplona no tiene miedo de mirar hacía adentro y cuestionarse lo que hace, incluido lo musical.

“Siempre me vendría bien un poquito más de autoestima, de seguridad y de aplomo en lo que hago, aunque al final lo consigo. Me haría la vida más fácil tener más claro mi talento, son cosas que en ocasiones me cuestiono. Una cosa que valoro de mí es que no tengo prejuicios”, compartió la cantante en entrevista con 24 HORAS.

La charla con Lacunza se dio durante su visita relámpago a la CDMX como parte del festival Hera en el que se presentó hace algunos días. Todo esto en el marco de la promoción de su más reciente maxi single “LAPLATA” y “SIMELLAMA”.

“Las canciones tienen una vertiente más electrónica, house, funk, jersey club, con ese punto elegante y suave que es distintivo mío. Esto es un cierre de etapa y está alejado de lo que será el próximo disco. Creo que fue buen momento de lanzarlas entre el proyecto anterior y el próximo álbum que quiero que salga en 2025”, mencionó.

Lacunza y su próximo álbum

Los planes de Natalia Lacunza son darle forma al sucesor de Tiene que ser para mi (2022) pues adelantó que mantendrá la forma en la que comparte su sentir donde sus emociones son la prioridad.

“Yo creo que la música crece con nosotros, con los creativos, y que al final tenemos la necesidad de expresar una cosa y seguir con la línea que nos pide el corazón. Con las canciones me pasa una cosa, pues a mi me suena súper fresco y hay cosas que sigo diciendo a día de hoy de la misma forma”

“Yo quiero hacer música que permanezca en la gente, yo quiero hacer música que forme parte de su historia. Yo no quiero hacer temas efímeros.

“Tengo muchas canciones del disco, empecé con 42 demos de los cuales no he recuperado ninguno. Sigo haciendo música todo el rato y en cuanto más avanzas te vuelves más exigente. Sigo empeñada en hacer más canciones y más canciones hasta que encuentre el combo perfecto”, adelantó.

Y es que aunque vemos a Natalia Lacunza con millones de escuchas ella es humana. Es consciente de que hablar de forma negativa en ocasiones no le ayuda a nivel imagen pero a ella no le interesa eso ya que prefiere mostrarse transparente.

“Yo creo que todos somos imperfectos y al final hay que abrazar un poco eso, a mi me encanta hablar de mis defectos. Algo bueno mío es que soy honesta con mis inseguridades. Hablo mucho de ellas y en las canciones intento deshacer nudos de inseguridad y darme fuerzas. Soy muy sensible y trato las cosas intimas de forma natural.

“Mi mayor virtud es mi sensibilidad y mi capacidad de normalizar lo que a la gente le da miedo contar. Yo no tengo miedo a mirar adentro y a mirar las cosas que están mal, yo volteo a ver las cosas malas, esa es mi cruz y virtud”, reflexionó.

Finalmente, Natalia Lacunza agradece a sus seguidores que han estado desde el día 1 y ahora su enfoque está en preparar más música para dar inicio a una nueva etapa.

“No hay artistas sin oyente, entonces yo les debo todo. Estaré agradecida hasta el día que me muera porque el hecho de escribir una cosa desde lo más dentro de mí y que a la hora de compartirlo suponga una cosa íntima para el que escucha y que crea una narrativa a raíz de esa canción es importante. Yo no existiría si no fuera por el feedback, que me dan mis seguidores”, concluyó.

