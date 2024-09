El icónico guitarrista del grupo Queen, Brian May, reveló a través de un video en sus redes sociales que sufrió un derrame cerebral menor que afectó la movilidad de una de sus manos, por lo que estuvo en duda si podría tocar su instrumento.

May comenzó el clip dando una buena noticia a sus fans tras lo que él consideró un pequeño problema de salud.

“Hola amigos, espero que estén todos bien. Estoy aquí en primer lugar para darles algunas buenas noticias, creo. La buena noticia es que puedo tocar guitarra después de los eventos de los últimos días.

El guitarrista aseguró que sintió miedo al respecto, pero tuvo la mejor atención en el hospital Frimley; también, afirmó que no quiso informar nada en el momento.

Durante su video, el artista también se quejó de las restricciones médicas que dijo estar siguiendo al pie de la letra, sobre lo que narró:

Para finalizar su video, May compartió noticias sobre un documental en el que trabaja haciendo esfuerzos por la protección de la vida silvestre y el trabajo de agricultores.

Well, I will leave it there for now. There are plenty of bombshells in the documentary and plenty of great new insights which, when the dust settles, will give farmers new ammunition in their personal fight against bovine TB. Bri#tbfree pic.twitter.com/ptC8HDbgD8

— Brian May (@Sirbrianmay) September 4, 2024