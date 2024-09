Alex Marín, creador de contenido para adultos, protagonizó una riña contra un fanático en el centro de Guadalajara; “se va a levantar la denuncia”, afirmó.

La tarde de ayer lunes 2 de septiembre empezó a difundirse un video en redes sociales del actor y productor de cine para adultos en el cual se agarra a golpes contra un hombre.

Los hechos ocurrieron en una plaza concurrida del centro de Guadalajara, en el estado de Jalisco. En este punto estaba Marín junto con su novia Carolina Marín quienes caminaban por las calles y estaban haciendo una grabación.

En el clip se observa al actor que camina a lado de su amada, pero posteriormente se corta y se aprecia a Alex confrontando a golpes a un hombre.

Alex Marín dominó casi toda la riña y algunos de los testigos lo animaron para seguir con la pelea, mientras que otros pedían que los detuvieran, entre ellos su novia Carolina quien intentó previamente impedir que su pareja se agarrara a golpes.

Alex Marín hace live para explicar la riña

El popular actor realizó un enlace en vivo en su cuenta de Facebook en el cual dio detalles del conflicto del que aseguró él no empezó y solo se defendió.

De acuerdo con su relato, el hombre con el que se confrontó a golpes, lo insulto con una serie de palabras obscenas que causaron su molestia.

“Ya para subir a mi auto llegó un fan, yo no le entendí muy bien, de repente me empieza a decir cosas que no puedo decir aquí en Facebook, y yo de: ‘¿Y este qué onda?’. Se va y yo me bajo, mi novia me jala”, dijo Marín.

Alex agregó que es respetuoso con sus seguidores y fanáticos por lo que espera de ellos un trato igual. Además, indicó que a pesar de que dominó gran parte de la pelea, recibió algunos golpes en la cara y el ojo.

Te podría interesar: A favor de la eutanacia

También Alex Marín señaló que levantará una demanda contra quien lo agredió:

“Hablé con mi abogado, se va a buscar a esta persona y se va a levantar una denuncia porque no es correcto agredir a las personas, y menos de la manera que ni puedo mencionar aquí en Facebook”.

LEO