La cantante colombiana Shakira reveló una carta la “guerra” que ha vivió con la Agencia Tributaria.

El pasado 9 de mayo, la justicia española anunció el archivo de una causa por presunto fraude fiscal contra la estrella colombiana Shakira, que el año pasado alcanzó un acuerdo para evitar un juicio a cambio de una abultada multa en un procedimiento diferente.

La jueza atendió así la petición de la Fiscalía y despejó el panorama judicial para la cantante en España, país donde residió durante parte del tiempo que estuvo en una relación con Gerard Piqué.

Asimismo, los abogados de la cantante en aquel momento mencionaron a través de un comunicado que esto era un avance, ya que pone un “freno a la campaña de desprestigio que viene sufriendo la cantante por parte de Hacienda”.

Shakira revela carta inédita sobre Hacienda

Por lo anterior, la intérprete de “La bicicleta” expuso en una carta publicada este martes por el diario español “El Mundo” los motivos para llegar a un acuerdo con el fisco.

En el texto, la colombiana detalló que la razón principal fueron sus hijos y porque es inocente.

“Necesito que sepan que tomé las decisiones que tomé para protegerles, para estar a su lado y seguir con mi vida. No por cobardía ni por culpabilidad”.

“ El primer motivo son mis hijos. Nos ha tocado vivir en una época marcada por un tono de prepotencia del Estado, pero no es lo mismo avasallar que dar razones. No es lo mismo amedrentar que convencer a la gente. Si quieren que creamos en las instituciones, deberían convencernos de que las instituciones creen en nosotros. Las cosas no se solucionan quemando en la hoguera a una figura pública al año como si se tratara de un proceso de la Inquisición para así recuperar el prestigio perdido”

Esto luego de que la cantante admitiera en noviembre de 2023 ante la Audiencia de Barcelona haber defraudado 14,5 millones entre los años 2012 y 2014 y aceptó el pago de una multa millonaria a cambio de una rebaja de condena que evitó su entrada en prisión.

Por otro lado, relató que decidió alzar la voz, ya ante dicha situación. Para muchos fue preferible condenarla públicamente antes de realmente investigar.

“Nunca encontraron ni la menor seña de ilegalidad, mientras que un director general de inspección de la Agencia Tributaria española se permitió criminalizarme en un programa de la televisión antes incluso de que se celebrara el juicio”.

De igual manera, la colombiana mencionó en el texto que ha llamado “Contarla para vivir” en referencia a las memorias de Gabriel García Márquez, que el relato que hizo la Agencia Tributaria sobre su caso era “artificioso”, “confuso” y hasta “manipulador” al cuestionar sus razones para vivir en España, por lo que incluso “subyace un prejuicio machista” .

“La Agencia Tributaria no trata de castigar a quien no cumple, sino de mostrar trofeos de caza para reconstruir una credibilidad en entredicho. ¿Y cómo se consigue eso? Amedrentando a las personas, amenazando con la cárcel, poniendo en compromiso la tranquilidad de nuestros hijos y sometiéndonos a presión para quebrarnos. Se quiso hacer creer a la opinión pública que yo no pagaba mis impuestos, cuando lo cierto es que pagué mucho más de lo que debía. Cuando realmente correspondió hacerlo, me declaré residente fiscal española y si se suman todas las cantidades de lo que pague voluntariamente y las multas injustificadas, se verá que el Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años.

Parecerá incomprensible, pero para mí la década española fue una década financieramente pérdida, y no porque trabajara poco, como todo el mundo sabe. Di 120 conciertos en 90 ciudades distintas. ¿Cómo puede perder dinero una persona que da 120 conciertos? Suena extraño, lo sé, pero hoy mi patrimonio consiste en lo que gané antes de llegar a España y lo que gané después de salir de ella. Todo lo que gané en esos años se lo quedó el Estado español”, sentenció.

