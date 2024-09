A 39 días de la aparición de Ismael El Mayo Zambada en El Paso, Texas, Estados Unidos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Maya se dijo dispuesto a declarar sobre el caso cuando lo solicite la Fiscalía General de la República (FGR).

Así lo dio a conocer el propio mandatario sinaloense durante su Semanera, en la que por iniciativa propia tocó el tema de su presunto involucramiento en el secuestro del histórico fundador del Cártel de Sinaloa y el asesinato del político Héctor Melesio Cuén, en Culiacán:

“Porque a mí me preguntaron el viernes (en la reunión en Palacio Nacional con el presidente) ‘oiga ¿y va declarar?’ Y yo le dije que no, pero luego me insistieron, y dije ¡ah sí! ‘¿Y cuándo?’, cuando me llame la Fiscalía (General de la República) o sea, que sí la Fiscalía me llama, voy”, señaló.

Incluso dijo que ni siquiera considera echar mano del fuero de su cargo para evitar presentarse, porque –citó al presidente Andrés Manuel López Obrador– debe estar ante la autoridad cuando se le solicite.

“Vienen me declaran aquí (Sinaloa) o voy pa’ allá, no tengo ningún problema para eso(…) todo mundo tenemos que contribuir a que el mundo se mueva con la verdad”, indicó.