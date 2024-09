A la par de descartar que ayer hubiese una cumbre virtual entre México, Colombia y Brasil para el caso Venezuela, el Presidente dijo que hoy se comunicará con su par colombiano, Gustavo Petro y que “a lo mejor” tratará el tema.

Este martes, ante la insistencia de la prensa sobre si se realizó un encuentro entre él, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva para tratar el tema, como reportaron medios colombianos y la agencia EFE, señaló:

-No hablé… ¿quién dice eso?, comentó López Obrador.

-Petro (presidente colombiano) se le indicó

A lo que intervino -fuera de micrófono- Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, al decir que hubo una versión no oficial al respecto pero que “nadie dijo que se realizó”.

-Presidente, ¿no convocó al presidente Petro a hablar sobre el tema de Venezuela o no hubo esta…?, insistió la prensa

-No, no… No tenemos pensado hablar sobre ese tema, subrayó.

Pero momentos después indicó que sí hablará en el transcurso del día con Petro Urrego:

“A lo mejor en el transcurso del día me llama (Petro) para eso, pero no teníamos ninguna conversación sobre eso”.

La tarde de ayer el canal colombiano Noticias Caracol, dio un parte a las 14:20 horas de México (15:20 hora local) en el que indicó que los mandatarios llevaban un par de horas en videoconferencia convocada por el mandatario colombiano.

En su reporte, el medio refiere que:

“Se sabe que cumple ya más de 2 horas esta cumbre presidencial del llamado ‘G-3’, Colombia, Brasil y México. Se sabe que el presidente Gustavo Petro invitó a formalmente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que estuviera presente en esta cumbre virtual. Lo que no se sabe es si finalmente Nicolás Maduro aceptó”.

Y se detalló que la presunta reunión era a puerta cerrada, sin videos ni fotografías, y que los mandatarios estaban acompañados de sus respectivos cancilleres; previamente la agencia EFE indicó que fuentes de la Casa de Nariño le confirmaron el encuentro.

La presunta cumbre se dio a conocer a 11 días de que el Tribunal Supremo de Venezuela avaló el triunfo que le dio el Consejo Nacional Electoral (CNE) a Nicolás Maduro por sobre la Oposición encabezada por Edmundo González y María Corina Machado, los cuales se niegan a reconocer el resultado.

Siete días antes, López Obrador reprochó a su par brasileño y al secretario de Estado de EU, por opinar con respecto a las elecciones en Venezuela.

En su Mañanera del 15 de agosto, López Obrador dijo que:

“Vamos a ver lo que resuelve el tribunal (electoral de Venezuela) no creo que sea prudente, que nosotros, de afuera, un gobierno extranjero sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos”.

Lo anterior, porque la mañana de este jueves se difundió que el Presidente de Brasil dijo en una entrevista radiofónica que el primer mandatario venezolano, quien ya se declaró reelecto, que:

“Podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar un programa electoral, establecer criterios para la participación de todos los candidatos y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones”.

Y para reforzar su dicho, López Obrador leyó el numeral 9 del Artículo 89 de la Constitución en el que se establecen los principios bajo los cuales debe regirse la política exterior de México, como es la autodeterminación de los pueblos y la no intervención; después enfocó sus baterías en contra del Gobierno de EU.

Esto, porque según su dicho, un par de días después de celebrarse la elección (1 de agosto) en la que compitieron Maduro Moros y el representante de la Oposición, Edmundo González, el titular del Departamento de Estado, Antony Blinken, declaró que:

“Dadas las pruebas abrumadoras, está claro para EU, y lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia logró la mayoría de los votos en los comicios presidenciales del 28 de julio”.

Ante esto, el titular del Ejecutivo mexicano le cuestionó a Blinken:

“Y con todo respeto, ¿quién es este señor para decir quién ganó y quién perdió la elección? La política es juicio práctico. Y luego la OEA, el mismo día o el día siguiente, también como si fuesen autoridades electorales de Venezuela”.

Por ello insistió en que la postura de su gobierno será la de esperar a que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se pronuncie sobre el proceso (sería este viernes, según su dicho) y después, si hay alguna inconformidad, se presente ante las instancias correspondientes, pero que México “va a actuar con prudencia”.

Los comentarios de López Obrador se dieron a menos de 24 de que la canciller Alicia Bárcena conversará con Antony Blinken sobre el caso de Venezuela.

Según reportó la Secretaría de Relaciones Exteriores, la canciller conversó con Blinken, a quien le refrendó la posición de México de esperar el resultado del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana y de contar con transparencia en los resultados.

Mientras que, indica el comunicado del Gobierno: “el secretario Blinken le expresó a la canciller Bárcena su apoyo a las posiciones de México, Brasil y Colombia”.