Otra iglesia francesa fue destruida por las llamas y se trata de la antigua catedral de la Inmaculada Concepción de la Ciudad de Saint- Omer, ubicada al norte de Francia.

Varios usuarios de la plataforma X han confirmado mediante videos la destrucción por incendio de un inmueble religioso que data de 1854 y representa mucha historia para el pueblo francés, ya que la iglesia sobrevivió a los dos conflictos más devastadores de la historia.

El incendio comenzó cerca de las 4 de la madrugada, en donde varios vecinos reportaron al cuerpo de bomberos el fuego que salía del techo de la iglesia. Los locales fueron evacuados y cerca de 90 bomberos lograron controlar el incendio a las 7:15 horas, mismo tiempo en donde se confirmó la destrucción de gran parte del inmueble, afortunadamente no se reportan heridos ni pérdidas mayores.

La policía de la ciudad de Saint- Omer realizará una invesitgación para determinar que fue lo que ocasionó el incendio y en días posteriores se realizará el peritaje correspondiente de acuerdo con la junta de gobierno de la ciudad francesa.

“Hasta el momento no sabemos cómo se inició el incendio. La investigación tendrá que determinar esto. El análisis se realizará en los próximos días.” Dijo el alcalde François Decoster ante la prensa local.

“Los daños son inmensos, es realmente aterrador para todos los que vivimos en Saint-Omer ”, añadió.

Muchos usuarios de redes sociales han teorizado la causa del incendio y han armado grupos de debate en donde se discute sobre quienes son los responsables del siniestro. Muchos afirman que se trata de un atentado terrorista, mientras que otros concuerdan con que es una treta del gobierno para control de la población.

🚨🇫🇷 1854 French Church burnt to the Ground

This Church survived two World Wars & is now a pile of ashes.

Christianity is under purposeful sustained attack across the entire West – it’s really not a coincidence churches keep on getting destroyed.

Whatever it is – it’s pure… pic.twitter.com/nXxKLfq8Gj

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) September 2, 2024