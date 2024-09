A 39 días de la aparición de “El Mayo” Zambada en El Paso, Texas, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya se dijo dispuesto a declarar sobre el caso cuando se lo solicite la Fiscalía General de la República (FGR).

Así lo dio a conocer el propio mandatario sinaloense durante su “Semanera”, en la que por iniciativa propia tocó el tema de su presunto involucramiento en el presunto secuestro del histórico fundador del Cártel de Sinaloa y el asesinato del político Héctor Melesio Cuén, en Culiacán, y la posibilidad de que sea citado a comparecer:

“Porque a mí me preguntaron el viernes (en la reunión en Palacio Nacional con el Presidente) ‘oiga ¿y va declarar?’ Y yo le dije que no, pero luego me insistieron, y dije ¡ah sí! ‘¿Y cuándo?’ cuando me llame la Fiscalía (General de la República) o sea, que sí la Fiscalía me llama, voy”.

Incluso dijo que ni siquiera considera echar mano del fuero de su cargo para evitar presentarse, porque –citó al presidente López Obrador- debe estar ante la autoridad cuando se le solicite:

“Vienen me declaran aquí (Sinaloa) o voy pa’ allá, no tengo ningún problema para eso (…) todo mundo tenemos que contribuir a que el mundo se mueva con la verdad”.

De igual manera refirió que está dispuesto a entregar los datos de prueba sobre su presencia en EU el 25 de julio, día en el que se desarrollaron los hechos en los cuales Zambada García lo ha involucrado mediante una carta:

“La Fiscalía me ha pedido que entregue datos probatorios de que no estuve, pues yo se los doy, si me los pide, los doy”.

Esto, porque el 11 de agosto la FGR indicó en un comunicado que:

“Por lo que toca al gobernador de Sinaloa, la representación de la FGR en ese estado ya se ha comunicado con él, para obtener toda la información respectiva que sea procedente”.

Los dichos de Rocha Moya se dan a 20 días de que la Fiscalía Federal, además de asumir el caso de “El Mayo” también tomará las riendas de la investigación del asesinato del exrector Melesio Cuén, y señalara diversas inconsistencias en las pesquisas realizadas por su par local:

“No hay mecánica de hechos del sitio (…) Tampoco se cumplieron, por parte de todas las autoridades involucradas, las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración que es contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios”.

Además de enumeras otras irregularidades:

• El cuerpo tiene un fuerte hematoma en la cabeza, y recibió 4 disparos en las piernas

• El video de la gasolinera tiene sonido y sólo se escucha un disparo

• Los 3 empleados de la gasolinera no refieren haber escuchado disparos

• No se identifica con precisión a los ocupantes de la camioneta

• Pese a detectar sangre humana en la batea de la camioneta, no hay peritajes

El 13 de agosto, la Fiscalía sinaloense -encabezada por Sara Bruna Quiñones, nombrada por Rocha Moya al inicio de su sexenio- reveló un video luego de que el 10 de agosto se diera a conocer una presunta carta atribuida de “El Mayo” en la que relata que él fue secuestrado mientras se dirigía a una reunión con Melesio Cuén Ojeda para mediar con el gobernador sobre la sucesión en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En el clip difundido por la dependencia sinaloense, se aprecia la llegada de una camioneta a una gasolinera, un empleado atiende y posteriormente llegan dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Luego uno de los hombres desciende de la moto, abre la puerta del copiloto y dispara contra los ocupantes de la camioneta, en donde presuntamente estarían Héctor Melesio Cuén Ojeda y su acompañante, Fausto “N”.

Los hechos ocurrieron el 25 de julio a las 21:57 horas, mismo día en que se registró la detención de Ismael “Mayo” Zambada.

En su parte del 11 de agosto, la Fiscalía de la República señaló que abrió la carpeta de investigación SON/HSO/0001/882/2024, por los posibles delitos de vuelo ilícito; uso ilícito de instalaciones aéreas; violación a la legislación migratoria y aduanera; secuestro; traición a la patria (artículo 123 del Código Penal Federal); y lo que resulte.

A lo que también se sumarían, continuó la dependencia, homicidio, privación ilegal de la libertad, y las coparticipaciones que se deriven.

Ese día, la dependencia federal indicó que realizó diligencias en la zona conocida como Huertos del Pedregal de Culiacán y en el aeródromo que posiblemente se utilizó en este caso; hoy detalló que:

“Localizó el inmueble donde se llevaron a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada, en los cuales está vinculada la agresión que llevó a la muerte a Héctor ‘N’.

La parte exterior de dicho inmueble ya está protegida por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, mientras se van realizando las diligencias respectivas”.

Además de que ya fueron identificados los vehículos para la comisión del posible secuestro.