Crea Morena comisión para atender a estudiantes… ¡y nos los recibe!

Un grupo de estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, del Instituto Autónomo de México (ITAM), de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Panamericana en representación del movimiento de “Estudiantes y Jóvenes en Defensa del Poder Judicial” acudieron este lunes a la Cámara de Diputados para entregar una petición de diálogo con diputados de Morena, pero luego de tres horas y media no habían sido recibidos.

Al mediodía, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, anunció que habían creado una comisión para recibir a los estudiantes de derecho que se han manifestado en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación.

“Ya, ya acordamos que sí (los recibirán). Hay una comisión que encabeza Leonel Godoy, Olga Sánchez Cordero, el propio vicecoordinador, el propio (Alfonso) Ramírez Cuéllar y hemos acordado que se reciba el pliego petitorio el día de mañana cuando lleguen”, dijo el líder morenista en conferencia de prensa.

Se le indicó que este lunes acudiría un grupo distinto al de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e insistió en quienes de sus compañeros de bancada estarán en la comisión para ser atendidos.

Monreal comentó que no tendría un encuentro directo con los estudiantes, sino con la comisión, “pero no hay ningún problema, es lo mismo, es que ellos son los responsables y no hay ningún problema porque se les reciba y se les atienda”.

Luego de permanecer tres horas y media en el acceso principal al Palacio Legislativo, pues se negaron a dejar los documentos y a cambio solo recibir un sello de recibido, llegaron legisladoras de Acción Nacional.

La vice presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán (PAN), expresó a los estudiantes que gestionaría los permisos para permitirles el acceso a la sesión del Pleno del martes.

Los jóvenes pretendían entregar en mano de algún legislador del bloque oficialista (Morena-PVEM-PT) más de 700 peticiones firmadas para que les sea informado cómo es que se garantiza el derecho de acceso a la justicia y la calidad de ésta hacia los justiciables y la sociedad en general.

Entre los puntos que planten en su escrito, los estudiantes de derecho piden que se les explique los riesgos de la inminente destitución generalizada de funcionarios judiciales y jueces, magistradas y ministras del Poder Judicial Federal, así como de todas las entidades federativas.

También pidieron que se aclare sobre la garantía de la carrera judicial y el principio de inamovilidad en el cargo de los funcionarios judiciales; la no regresividad de derechos humanos y el respeto de derechos adquiridos y cómo es que el modelo de elección popular de personas juzgadoras respetaría las garantías objetivas de nombramiento de esos funcionarios en respeto de los principios de carrera judicial a partir de los concursos de méritos y capacidades.

José Mario de la Garza, estudiante de la Escuela Libre de Derecho manifestó que de la reunión con legisladores esperan que hagan caso de la exigencia de derecho de petición de los jóvenes.

“No estamos dispuestos que solo ponga en sello de recibido, aquí está la voluntad de miles de jóvenes que salieron a marchar el domingo, más de 45 mil personas; no vamos a permitir que nos pongan un sello y nos digan: regrésense a las universidades, a sus casas y vamos a ver si lo discutimos o no. No estamos dispuestos a esto”, expresó.

Mencionó que esperan que de este encuentro con legisladores surjan cambios al dictamen que se discutirá a partir de mañana en el Pleno de la Cámara de Diputados.

De la Garza reclamó que en los foros de parlamento abierto nunca se convocó a los estudiantes ni a las universidades “y por eso, esta voz nueva, esta voz que tiene un chorro que decir, la estamos haciendo valer”.

