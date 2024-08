Carpenter es un ejemplo de magníficas producciones cinematográficas en la música pop.

Nuestro más reciente análisis cinematográfico será… el nuevo video musical de Sabrina Carpenter.

Sí, así como lo leen. Suelo contarles de los estrenos de la pantalla grande, o de alguna serie que esté causando revuelo en las plataformas de streaming. Sin embargo, lxs artistas musicales también están constantemente inspiradxs en directores y guionistas de cine para contar historias y reflejar el mensaje detrás de sus canciones.

Un gran ejemplo de ello es la todóloga Taylor Swift, quien además de escribir o co-escribir todas sus canciones, comenzó a dirigir sus videos musicales constantemente desde 2020, y que tiene 13 como realizadora audiovisual. Incluso se habla que hará su primer largometraje en los próximos años.

Además de la cantautora, con su espectacular video de Fortnight para promocionar su décimo primer álbum de estudio, The Tortured Poets Department, y Ariana Grande, con los videos de The Boy is Mine y We Can’t Be Friends para darle publicidad a su disco Eternal Sunshine, Sabrina Carpenter también ha dado de qué hablar con sus videos cinematográficos.

Nadie ha podido escapar de Espresso. Y parte de la campaña de Short n’Sweet, el sexto disco que por fin llevó a Sabrina a la fama, han sido videos irreverentes, con tonos sepia y múltiples referencias a películas del siglo XX.

Para su última producción, el video de la canción Taste, Sabrina pelea hasta la muerte una y otra vez contra la actriz Jenna Ortega (la protagonista de Wednesday), en un video sádico pero hilarante que contiene referencias a Kill Bill, el clásico del irreverente director Quentin Tarantino, Death Becomes Her, la también absurda y sádica cinta de Robert Zemeckis protagonizada por Meryl Streep, y Psicosis, del maestro del suspenso Alfred Hitchcock. El videoclip, con 37 millones de vistas, tiene humor, acción y sorpresas. Es una simple película de acción en 3 minutos y medio. Perfecta para déficit de atención constante de la Gen Z. Y esa misma tendencia le otorgó el éxito con Please Please Please (una oda a Bonnie y Clyde con más de 88 millones de reproducciones). Recuerda a una era donde lxs artistas se enfocaban en videos espectaculares, viéndolos como parte de la experiencia. No una industria enfocada en conciertos.

Sabrina nos recuerda la importancia de hacer arte en todo. Incluyendo sus increíbles videos que gritan “esto es cine”. Así es ella, espresso.

