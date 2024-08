Después que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua notificó al Senado de la República sobre una nueva orden de aprehensión contra el senador de Morena, Javier Corral Jurado, el legislador aseguró que no existe posibilidad de que puedan detenerlo, ya que tiene una suspensión provisional y además no existe un oficio de colaboración entre las fiscalías.

“La torpeza y desesperación provocaron nuevamente violar la Ley y pretender, sin colaboración con ninguna autoridad, ni con un acuerdo que así lo posibilite, repetir el show mediático de hace unos días en mi contra”.

Tras tomar protesta como senador, Javier Corral aseguró que la orden de aprehensión en su contra, tenía la intención de generar debate durante la sesión de instalación de la nueva Legislatura.

“Vinieron a entregar un oficio, otra vez en un intento fallido porque evidentemente no hay ninguna posibilidad de que me puedan detener. No sé que policías fueron, lo que sé es que lo hicieron con colaboración de los senadores del PAN, y con Manlio Fabio Beltrones. De hecho el PAN ha filtrado la orden de aprehensión completa a los medios de comunicación”, aseguró Corral.

Corral Jurado reiteró su postura de hace unos días al decir que no se defendería bajo el fuero Constitucional: “Que quede muy claro: No me escondo, he entrado por mi pie al Senado y he rendido protesta como senador de la República, con la frente en alto, porque sé el gobernador que fui y mis valores y principios siempre han estado firmes”.

“Acudiré a todas las instancias legales para desenmascarar esta patraña; limpiar mi nombre, frente a los excesos de este grupo corrupto y corruptor, es uno de mis primeros objetivos. No somos, ni seremos iguales ¡nunca!”

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, presidente de Morena en el Senado, calificó el hecho como una “maniobra majadera” de la oposición, y hasta de venganza política.

Pese a la nueva orden de captura en contra del senador electo, Javier Corral, y luego de que el PAN impugnará la senaduría plurinominal del exgobernador de Chihuahua, por tener una orden de aprehensión vigente y ser declarado prófugo de la justicia en esa entidad, dicha queja fue desestimada,

Ante ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la asignación de senadurías plurinominales al mencionado anteriormente, así como también a Ricardo Anaya y Lilly Téllez. Javier Corral rindió protesta en el Senado, este jueves.