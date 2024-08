Pelea y posible estallido de un globo causan pánico en parque temático de Disney

Una pelea entre asistentes al parque de diversiones de World Disney World, Magic Kingdom, en Florida, seguido del sonido de estallido de lo que al parecer fue un globo desató pánico entre los asistentes del complejo.

El sonido fue similar a una explosión por lo que, en el momento, la gente se resguardó ante la posibilidad de la presencia de un tirador activo.

Minutos más tarde, la oficina del Sheriff del Condado de Orange emitió un mensaje en el que descartó la presencia de un tirador activo en el inmueble y asentó la versión de que tras una pelea en el parque el sonido de lo que se cree fue un globo fue lo que causó el pánico.

ALERT: There is NO active shooter at @WaltDisneyWorld’s Magic Kingdom. A fight occurred, and a “popping” sound was heard that we believe was a balloon. Guests began running and that’s how the active shooter rumor started. There is no active shooter. pic.twitter.com/TRKLs3NglC

— Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) August 30, 2024