¿Amante del terror? Paramount Plus, lanzó el tráiler y póster oficial de ‘Apartament 7A‘, la precuela de ‘El bebé de Rosemary‘ que será protagonizada por Julia Garner.

Este jueves 29 de agosto, a través de las cuentas oficiales del servicio de streaming, Paramount Plus, se liberó el tráiler y póster oficial de la precuela de ‘El bebé de Rosemary’, ‘Apartament 7A’.

De acuerdo con lo mostrado en el avance de 2:32 min, esta cinta se sitúa previamente a los eventos del film original de 1968 bajo la dirección de Roman Polanski, y basada en la novela homónima de Ira Levin, que se convirtió en un verdadero film de culto y un ícono del cine de terror de todos los tiempos.

Es decir, Apartment 7A tiene como principal intención contar lo sucedido en el edificio Bramford de Nueva York, años antes de la llegada de Rosemary Woodhouse (Mia Farrow) y Guy Woodhouse (John Cassavetes).

Sin embargo, la protagonista de esta entrega será la ganadora del Emmy, Julia Garner, como Terry Gionoffrio, quien tiene esperanzas y sueños de triunfar en la Gran Manzana como bailarina.

Aunque sus sueños se ven cooptados tras una lesión que la inhabilita. Posteriormente, conoce a una pareja mayor que le promete una oportunidad de alcanzar la fama, por lo que incluso la invitan a quedarse con ellos en su precioso departamento.

Tras su estancia conoce a un productor de Broadway que le promete convertirla en una estrella. Sin embargo, una mañana se despierta sin recordar nada de lo ocurrido la noche anterior, lo que hace cuestionarse si hay algo siniestro en el edificio.

La precuela, que llega a la pantalla de Paramount+ el 27 de septiembre. Mantendrá un tono oscuro y una calificación para adultos, principalmente, debido a su contenido de violencia explícita y consumo de sustancias.

Además de Garner, Apartment 7A cuenta con las actuaciones de la ganadora del Oscar, Dianne Wiest (El joven manos de tijera), Jim Sturgess (Cloud Atlas) y Kevin McNally (Piratas del Caribe). El reparto también incluye a Marli Siu (Todo lo que sé sobre el amor), Andrew Buchan (Todo el dinero del mundo), Rosy McEwen (Blue Jean) y Kobna Holdbrook-Smith (Wonka).

Detrás de cámaras, la precuela de El bebé de Rosemary tuvo a Natalie Erika James (Relic) encargada de la dirección, mientras que en el equipo de productores también se encuentran figuras como John Krasinski, Michael Bay y Brad Fuller.

What would you do to achieve your dreams? Watch the official trailer for Apartment 7A, premiering September 27, streaming on Paramount+ and available on Digital. pic.twitter.com/CPLSYmaBo8

— Paramount+ (@paramountplus) August 29, 2024