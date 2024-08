Los MTV Unplugged han sido por años un referente de buena música y versiones acústicas inéditas de éxitos de cientos de artistas de todas las tallas que han pasado por sus estudios.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, existe una lista que engloba las mejores presentaciones de la historia de los MTV Unplugged y en ella se encuentran algunas bandas mexicanas.

Este es el Top 15

15.- Caifanes – 1994

14.- Kiss – 1995

13.- Oasis – 1996

12.- Paul McCartney – 1996

11.- Café Tacvba – 1995

10.- Neil Young – 1993

9 .- Alicia Keys – 2005

8.- Soda Stereo – 1996

7.- Mariah Carey – 1992

6.- LL Cool J / A tribe Called Quest / De La Soul – 1991

5.- Eric Clapton – 1992

4.- Alice in Chains – 1996

3.- Jay-Z – 2001

2.- Pearl Jam – 1992

El gran ganador

1.- Nirvana – 1993

Las increíbles versiones de éxitos como Come as you are y All apologies, la magistral interpretación de The man who sold the world en la voz de Kurt Cobain superando a David Bowie con su versión original y la hace de este Unplugged un hecho que marcó a toda una generación.

Esta presentación de la banda norteamericana fue una de las últimas antes de que su vocalista Kurt Cobain falleciera de manera prematura y en condiciones poco claras sobre la causa de su muerte.

Si deseas revivir este y todos los demás videos de estas increíbles presentaciones de los MTV Unplugged, los puedes encontrar en la plataforma Youtube.

Prepara el escenario en tu sala y disfruta de este top 15 de buena música y recuerdos.