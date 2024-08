ITALIA

Confirman la llegada de Koopmeiners

La Juventus de Turín fichó por cinco temporadas al volante neerlandés del Atalanta Teun Koopmeiners por un montante que podría alcanzar los 60,7 millones de euros (67,5 millones de dólares), anunció este miércoles el gigante de la Serie A italiana. La Juve afirma en su comunicado haber adquirido un compromiso de 51,3 millones de euros, a pagar en cuatro ejercicios contables, más diferentes variables. El salario de Koopmeiners será de 4,5 millones de euros por temporada. Se trata del traspaso más oneroso en el actual ‘mercato’ italiano, superando los 51,5 millones de euros (53,58 millones de dólares) que la Juve pagó por el brasileño Douglas Luiz procedente del Aston Villa. AFP

BRASIL

Anuncian el fichaje de Alcaraz

El Flamengo anunció este miércoles el fichaje del centrocampista argentino Carlos Alcaraz, procedente del Southampton inglés, hasta agosto de 2029. “Alcaraz del Mengao y del fútbol! El argentino llega para reforzar los céspedes del Flamengo” Mucha suerte y conquistas con el manto sagrado, Charly”, divulgó el Flamengo en sus redes sociales. Alcaraz también grabó un vídeo para su nueva afición, divulgado por su nuevo club. “Hola nación, aquí Charly! Estoy muy contento de estar por llegar a Río! Ya quiero conocerlos y jugar pronto”, dijo el jugador. El “Fla” también bromeó con el hecho de que el jugador se llame como el famoso tenista español, hablando de dos “cracks de la tierra batida y el césped”. AFP

ESPAÑA

Ancelotti no se preocupa por Mbappé

El entrenador en el Real Madrid Carlo Ancelotti afirmó ayer que no es “tiempo para preocuparnos”, al ser preguntado en rueda de prensa sobre el complicado arranque en el campeonato español del atacante francés Kylian Mbappé. Mbappé anotó en su primer partido como jugador del Real Madrid en la Supercopa de Europa, pero todavía no ha visto portería pese a sus múltiples ocasiones contra Mallorca (1-1) y Real Valladolid (3-0). “El último gol que ha marcado Mbappé fue el 14 de agosto. Ahora estamos a 28, han pasado dos semanas, no es el tiempo necesario para preocuparnos, y al igual que no nos preocupamos nosotros, no se preocupa él. Está muy contento, muy feliz, y tiene ganas de marcar en el próximo partido”, declaró el entrenador madrileño en la rueda de prensa previa a la visita de Las Palmas el jueves. AFP