Las especulaciones y rumores que por años han rondado en internet sobre el regreso de Oasis finalmente llegaron a su fin, pues los hermanos Noel y Liam Gallagher reactivaron su icónico proyecto para girar por el 2025.

La misma agrupación dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram con un reel que fue publicado ayer a las 8:00 horas (tiempo de Londres), en él salieron anunciadas las fechas que tendrán lugar en el Reino Unido entre julio y agosto del próximo año. Sin embargo, no se informó si la banda que publicó el icónico (What’s the Story) Morning Glory? en 1995, tiene planeado salir de esta región de Europa.

OASIS, ¿LLEGARÁ A MÉXICO?

Previo al tan esperado anuncio del regreso de los Gallagher como una sola banda, se dieron a conocer declaraciones anónimas sobre que se trataría de esta gira y se compartió una aparente captura de pantalla con fechas que coinciden con las ya pactadas con anterioridad, incluidas algunas no anunciadas, fuera de Europa, en donde destaca México. Según el documento, será el 11 de septiembre del 2025, cuando el Estadio GNP Seguros reciba por tercera vez al grupo en la historia del país.

No es secreto que los mexicanos son fans de esta banda y además de haberles dado grandes recibimientos, alguna vez su afición molestó a Noel Gallagher.

Esto tuvo lugar en una entrevista con el periodista Claudio Rodríguez, quien le preguntó sobre si alguna vez regresaría Oasis, a lo que el músico contestó que no le gustaba que le hicieran esa pregunta en específico.

“Se acabó. Y si alguna vez regresara no lo estaría anunciando en la televisión mexicana.

“Si las personas quieren ver a Oasis, no me importa. Y no lo digo de manera agresiva, pero tocamos por 20 años. Si la gente nunca nos vio, pues que mala suerte. Yo nunca vi a los Beatles, los Sex Pistols o a The Kinks. Así que aprende a vivir con ello”, dijo en la polémica entrevista.

A pesar de ello, en México, el músico es muy bien recibido sin contar las presentaciones de 1998 y 2008 con Oasis; en su último concierto, que dio con su banda Noel Gallagher’s High Flying Birds, en el pasado Corona Capital, captó gran cantidad de asistentes e interpretó un par de temas de su exbanda.

UNA AGRUPACIÓN SIN IGUAL

Formada a inicios de los 90 en Manchester, Inglaterra, Oasis contribuyó en gran medida a la identidad del movimiento Britpop, que tuvo éxito mundial.

Vendieron millones de copias de sus álbumes y su tercer larga duración, Be Here Now, se convirtió en el más vendido en la historia del Reino Unido al lograr la cifra de 520 mil en su primer día de publicación.

Dentro de esto destacaron la figura de Noel y Liam Gallagher, hermanos que formaron la parte medular de la banda, pero sus fuertes personalidades los llevaron a diferentes problemas entre ellos a lo largo de su estancia como banda.

Finalmente, en 2009, durante una pelea a golpes que resultó en una guitarra rota, en camerinos de un festival en Francia, la banda anunció que no tocarían más.

En 2023, luego de que el equipo de futbol que apoyan ambos, el Manchester City, llegara a la final de la Champions League, los hermanos dieron indicios en redes que de ganar, se reunirían finalmente.

El club levantó la copa y aunque no existe una confirmación real de que esto haya influido en la reunión, la afición de los músicos es bien sabida por sus fans y el mismo Manchester City, celebró que reformaran Oasis para el disfrute de la buena música.