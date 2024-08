Sandra Cuevas asistió a la marcha de la oposición en Venezuela; abrazó a María Corina Machado y le entregó una bandera de México.

Este 28 de agosto integrantes de la oposición marcharon en las calles de la ciudad de Caracas, Venezuela, para manifestar su rechazo a la victoria de Nicolás Maduro en los pasados comicios presidenciales del 28 de julio.

Entre los presentes estaba María Corina Machado quien aseguró que “ni un solo Gobierno democrático del mundo ha reconocido” la reelección de Maduro.

“Ni un solo Gobierno democrático del mundo ha reconocido el fraude de Maduro (…). Venezuela votó por el cambio y Edmundo González Urrutia (abanderado del mayor bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática, PUD) es nuestro presidente electo”, dijo la exdiputada Machado.

Sin embargo, en la marcha se dio cita Sandra Cuevas -exalcaldesa de Cuauhtémoc- para manifestar su apoyo a los opositores de Maduro.

Un video que publicó El País México, reveló el momento en que la ex de Movimiento Ciudadano se coló a la marcha para saludar y abrazar a María Corina.

Además, la exemecista entregó una bandera de nuestro país, para luego soltar un grito de “¡México!”.

Sandra Cuevas aparece en las marchas de la oposición en Caracas 🇻🇪 Abraza a María Corina Machado y le regala la Bandera de México 🇲🇽 [📹 @el_pais] pic.twitter.com/IyU6Ufprrx — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 28, 2024

Cabe recordar que en anteriores días, Cuevas dejo ver su aspiración por ser la próxima presidenta de México en 2030 como parte de la “Organización Política por la Familia y la Seguridad de México”

“Esta será una batalla dura, habrá días que querrás rendirte, sin embargo, es un lujo que no te puedes dar, ¡tienes que continuar, no abandones, quédate firme, fuerte, con FE! Lucha y no dejes que te roben lo que has cosechado. Pelea por el #México que Dios quiere para ti. #SCMR”, escribió Sandra Cuevas en su cuenta de ‘X’.

Esta será una batalla dura, habrá días que querrás rendirte, sin embargo, es un lujo que no te puedes dar, ¡tienes que continuar, no abandones, quédate firme, fuerte, con FE! Lucha y no dejes que te roben lo que has cosechado. Pelea por el #México que Dios quiere para ti. #SCMR pic.twitter.com/2LtjByg68g — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 26, 2024

LEO