El famoso repartidor de flores “El Patrón” pide disculpas tras denuncias por mal servicio a clientes.

A través de TikTok, la usuaria Ana Vega (@ana.vega26) compartió un clip con la finalidad de exponer el “mal sabor de boca” que se llevó al contratar el servicio del famoso y viral repartidor de flores “El Patrón”, ya que le quedó mal con la entrega de un ramo buchón.

Según lo que relató Ana en el clip de casi 6 minutos, ella pagó por un servicio que necesitaba para el 20 de julio con motivo del cumpleaños de su hija, y, si bien en un inicio no parecía nada raro, ya que le explicaron bien la dinámica de compra por el paquete, e incluso el trato fue rápido y eficaz, el mal momento que vivió fue tras hacer el depósito correspondiente, pues la empresa dejó de ser atenta con ella.

“Nosotros el día 20 de julio los contratamos para el cumpleaños de mi hija en Las Américas, Ecatepec; todo normal, te atienden bien, pero cuando les depositas está el problema. Te contestan en lapsos largos; ya no te toman mucho en cuenta”, mencionó.

No obstante, señaló que el día pactado para la entrega se presentaron una serie de inconvenientes que parecían más excusas, pues de inicio la empresa indicó que iban tarde tras un choque.

Posteriormente, le indicaron que estaban más lejos de donde presuntamente había sido el incidente, por lo que mejor hacían la entrega en el domicilio de la clienta, a lo que se aceptó.

Sin embargo, Ana detalló que tampoco llegaron a su domicilio, aunque la empresa pidió reagendar el pedido otro día y en compensación añadirían más flores.

Vega mencionó que no aceptó y pidió la devolución de su dinero, ya que “uno ya planea sus días y no es justo que te hagan perder el tiempo y el día cuando uno les paga el servicio”, el cual no cobran barato, ya que un ramo de 100 rosas premiun está en 2 mil pesos mientras que uno de 100 girasoles gigantes oscila entre los 9 mil pesos, según se aprecia en una captura de pantalla, que compartió como evidencia.

No obstante, relató que se tardaron en entregarle su dinero, pues se lo devolvieron el mismo día que compartió el video este 26 de agosto, y el cual le pidieron que bajara de TikTok, cosa que decidió no hacer, para dejar en evidencia la mala experiencia que tuvo.

“Se les dio el reembolso antes de su video y les ofrecí una entrega gratis de un ramo de 500 rosas. Valió más sus 5 minutos de fama que hacer feliz a su hija”, se lee en un comentario hecho por “Flores el Patrón”.

Flores el Patrón pide disculpas ante inconvenientes.

Ante las quejas, la empresa publicó un video en sus redes sociales, en el que ofreció disculpas a las y los patrones afectados y reconoció que la alta demanda reciente había superado su capacidad operativa, afectando su habilidad para ofrecer el servicio prometido.

“Les pido una disculpa, queridos patrones. Me dirijo a usted para ofrecerles mis más sinceras disculpas, por no haber podido cumplir con sus expectativas. Me doy cuenta ahora que no les brinde el servicio que se merecen. Nuestro compromiso es con todos nuestros clientes, no solo con aquellos que son famosos o tienen un perfil público, expresó el representante de la empresa.

Asimismo aseguró que la empresa está en proceso de reestructuración y mejora continua para evitar futuros inconvenientes.

“Estamos comprometidos en brindarles siempre la mejor experiencia posible. Su satisfacción es nuestra prioridad”, subrayó, indicando que Flores El Patrón aprenderá de sus errores y trabajará para ofrecer un servicio más eficiente.

Por último, agradeció la paciencia de todos aquellos que han solicitado sus servicios en este periodo de alta demanda.

@floreselpatron Comprometidos con la excelencia. Disculpas y compromiso para mejorar Las contadas veces que no hemos llegado no es por mucho abarcar y poco apretar. Han habido días contados que hemos tenido accidentes o emergencias imprevistas. Nunca por falta de planeación. Los contados casos siempre hemos resuelto dándoles entregas gratis sean quien sean y siempre su reembolso sin cuestionar. ♬ sonido original – Flores El Patrón

