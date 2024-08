El último evento del verano llegará este miércoles 28 de agosto con los Juegos Paralímpicos de París 2024 y aquí te contamos dónde ver la inauguración.

Los Paralímpicos marcarán el fin de un verano deportivo que tuvo grandes momentos, historias, logros, derrotas, lágrimas, campeonatos y medallas. Todo comenzó con la Eurocopa 2024, pasando por la Copa América y luego los Juegos Olímpicos.

Te podría interesar: Alcaldesa de París se baña de nuevo en el Sena a un día de apertura de los Paralímpicos

Ahora después de algunas semanas de terminados los Juegos Olímpicos, le toca el turno a los Juegos Paralímpicos, en donde en 11 días los para atletas buscarán la gloria en cada competición.

Para México serán un reto estos Juegos, ya que en Tokio 2021 obtuvieron 22 medallas. Serán 67 para atletas mexicanos que buscarán poner el nombre del país en alto y tratarán de alcanzar o rebasar el número de preseas conseguidas hace 3 años.

Game IS NOT over! Encore plus de Jeux, plus de sport, plus de records, plus d’émotions. Place au match retour de #Paris2024 Place aux Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024 🥇 La fête continue. https://t.co/69KhSVvvHI pic.twitter.com/hMWqLC1Ypb

Como mencionamos al principio, la inauguración de los Paralímpicos se realizará este miércoles 28 de agosto, a las 13:00 horas, tiempo del Centro de México.

La inauguración se llevará a cabo en la plaza de La Concordia y los Campos Elíseos en París, Francia.

En cuanto a dónde verlo, estará disponible por las diferentes plataformas de Claro Sports, así como en el canal de YouTube de Claro Sports.

Te podría interesar: Diego López, el triple medallista olímpico en para natación que estará en París 2024

✨ J-1 !

L’excitation est à son comble… On se retrouve demain pour une soirée qui s’annonce inoubliable : la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques ! 🎉

–

✨ D-1 !

Excitement is at its peak… See you tomorrow for an unforgettable evening: the Paralympic Games Opening… pic.twitter.com/uQHkdMypPE

— Paris 2024 (@Paris2024) August 27, 2024