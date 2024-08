El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no hay que tomar en serio” a las calificadoras que se han pronunciado en contra de la reforma al Judicial.

Este martes, al ser cuestionado sobre los señalamientos en contra del llamado Plan C por parte de calificadoras como Fitch o Morgan Stanley, López Obrador señaló que:

Te podría interesar: Avanza reforma judicial en Congreso

“Se meten ahora a opinar sobre la reforma judicial, también en la fiscal, como tienen que pagar impuestos que antes no pagaban. No les gusta. ¿Cuándo dijeron algo a estas calificadoras de que se condonaban los impuestos a las grandes empresas, a los bancos, a las grandes corporaciones económicas? (…) Nunca. Entonces, no es para tomarlos en serio”.

Incluso, López Obrador acusó que dichas calificadoras fueron parte del saqueo a la nación, y por ende “están enojados” con la política que implementa su Gobierno, aunque “ni siquiera pueden sostener que es una política ineficiente, fracasada, porque ahí están los resultados”.

En su Mañanera del jueves, el mandatario ya había cargado en contra de dichas organizaciones financieras, al considerar sus advertencias sobre la reforma al Judicial, como “mentiras” y “politiquería”.

Ese día, al planteársele que las calificadoras internacionales como Fitch Ratings o Morgan Stanley aún consideran riesgos económicos en caso de ser aprobadas las modificaciones constitucionales alusivas al Judicial podrían ahuyentar la inversión en México, el mandatario saliente señaló que:

“Es politiquería, no anden creyendo eso, ya engañaron mucho (…) ya no le sigan creyendo a esa gente, ¡no, no, no! Es pura mentira, pura mentira”.

Y para sustentar sus dichos, dijo que si se buscan las causas del fortalecimiento del dólar con relación al peso:

“Y no van a encontrar nada interno. Es un ajuste mundial que tiene que ver con Japón y con factores externos, fundamentalmente con la economía y las finanzas de EU”.

Te podría interesar: Mexicanos Primero llama a priorizar la educación

Durante esta semana, organismos financieros internacionales se han pronunciado en contra de la aprobación de la reforma al Judicial; Fitch Ratings en su reporte Agenda, desafíos y oportunidades de Sheinbaum, presidenta electa de México, considera que:

“Las reformas propuestas afectarían negativamente el perfil institucional general de México, pero la gravedad de su impacto podría volverse más clara una vez que se aprueben e implementen”.

Además, considera que un aumento gradual de la deuda/PIB por encina de 51 por ciento debido a, entre otras cosas, altos costos de endeudamiento y un crecimiento moderado del PIB que proyecta, promedie 2 por ciento entre 2022 y 2026.

Por su parte, Morgan Stanley degradó la calificación de México en el tema de la inversión:

“Bajamos la calificación de México a infraponderada tras la propuesta de reforma judicial que el Ejecutivo envió al Congreso. Creemos que reemplazar el sistema judicial debería aumentar el riesgo, así como las primas de riesgo de México y limitar el gasto de capital. Eso es un problema, ya que la relocalización de empresas está alcanzando cuellos de botella clave”.

“A las posturas negativas por parte de las financieras, también se sumó el Colegio de Abogados de Nueva York, el cual pidió a los mandatarios, constitucional y electa, respetar la independencia del Judicial y que su propuesta de reforma afectaría las inversiones y desarrollo económico del país”.

En un comunicado, el Colegio indicó que: “más de una década después, el actual gobierno mexicano intenta promover una reforma judicial que amenaza con socavar las condiciones institucionales que protegen los derechos humanos, proporcionan un acceso imparcial a la justicia y preservan el Estado de derecho”.

“No hay intención de retiro de inversión”: Buenrostro

Por su parte, en entrevista con este Diario, la actual titular de Economía, Raquel Buenrostro señaló que no hay intención de suspender o retirar la inversión extranjera ante la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial:

“Lo que nosotros estamos observando es que siguen los anuncios de inversión extranjera directa, no vemos que se detengan, seguimos viendo anuncios (…) No hay ninguna intención de retiro de inversión, como han advertido algunas calificadoras”.

Aclaró que la iniciativa de reforma al Poder Judicial que mandó el Presidente al Congreso, no afecta al Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá; informó que la dependencia a su cargo está rompiendo récord histórico en inversión extranjera directa:

“En lo que va del año, 31 mil millones de dólares cuando el año pasado fueron 36 mil millones, en todo el año”.