Luego de que la banda inglesa anunciara su regreso después de 15 años, fanáticos regios pidieron a la agrupación que se presenten en Monterrey, y no solamente eso, sino que vuelvan a tomarse una fotografía en las calles de la Sultana del Norte con el emblemático Cerro de la Silla de fondo.

Lo anterior como motivo de recrear el momento que tuvo el cuarteto británico cuando visitó la ciudad regia para dar un concierto el 29 de noviembre de 2008, en la Arena Monterrey.

Dicho show en aquel entonces logró sold out, por lo que muchos fans no pudieron acceder al evento, sin embargo, como recuerdo de la presencia de Oasis, les quedó la foto que la agrupación se tomó en las cercanías del recinto de la avenida Fundidora, esto tras terminar la prueba de sonido.

Y ahora, tras el regreso de Oasis, con su gira que lleva por nombre “This is it, this is happening”, donde la banda tendrá una serie de conciertos en Inglaterra e Irlanda con fechas que se extenderán a lo largo de 2025, fanáticos piden que se recree la imagen que se tomó a escasas 4 cuadras de la Arena, en la Colonia Obrera, en el cruce de Jerónimo Treviño y Antonio Coello y que es obra del prestigioso fotógrafo Josh Cheuse, quien documentó esa gira.

Incluso el club de fútbol Monterrey reaccionó al regreso de la banda con la icónica foto, pero con una edición donde se les ve portando playeras de Los Rayados.

Todos nos preparamos para el regreso… ¡de nuestros Rayados al Estadio BBVA!🤩🔥 🎶And all the lights, that light the way are blinding🎶 pic.twitter.com/BPmFjxhF6h — Rayados (@Rayados) August 27, 2024

