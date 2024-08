Pablo Montero no acudió al estreno de Perfume de Gardenia, cuando desde hace meses se dijo la fecha y era un día importante para la compañía; resulta que no le avisó al productor, quien se vio cauteloso y dijo que seguro se había ausentado por algún motivo especial. El domingo lo cubrió y comentó que incumplió por un problema familiar.

Pero el cantante dijo que tuvo que salir a Cancún para traerse a sus hijas porque su esposa tenía un compromiso.

¿Ustedes creen que su ex no le pudo haber dicho antes para que él tomará precauciones?

Lo cierto es que el viernes estaba festejando su cumpleaños número 55 y también dejó plantado a Gustavo Adolfo Infante. Debido a sus antecedentes, sabemos que podría haberse quedado en la comida, pero él insiste, jura y perjura que no se enfiestó, ¿le creemos?

Arath de la Torre sufrió una crisis dentro de La Casa de los Famosos México al ver un video que enviaron sus hijos mandándole saludos; el actor empezó a llorar desconsoladamente y a pedir que se quería salir. Galilea no lo dejó ni hablar, sus compañeros lo consolaban para que no se fuera. Gali le decía que respirara; sin embargo, él informó que ya no aguanta los golpes bajos y dejó claro que prefiere ganarse el dinero limpiamente, ante las cámaras confesó que estar dentro ha sido muy complicado.

Para Adrián Marcelo no es difícil porque no tiene valores y principios, para él no representa nada relevante, porque es un juego, no le importa el qué dirán ni que lo ataquen porque vive del hate.

Mario Bezares confesó que lo que tiene Adrián, es el síndrome de abstinencia, dando entender que consume drogas y al no consumirlas está alterado.

Otra a la que no entendí es a Sabine Moussier, ya que según ella, entró a la casa para defender a las mujeres, cuando fue la que las más las criticó; de hecho les dijo a Gala y Brigitte que el medio artístico estaba lleno de prostitución, se burló de las pompas de Brigitte y de muchas otras cosas; pero al salir de la casa, dijo no se prostituye por dinero, porque adentro están peleando como pirañas, cuando ella hacía lo mismo, ¿no?

Wendy dijo que no se anden con cuentos porque lo que se ve adentro es la realidad, por eso se llama reality, nadie actúa y no entiende el pretexto de “yo no soy esa persona”, cuando lo único que muestras en un encierro, es tu verdadera personalidad.

Raúl Araiza sostuvo que con el “regalo” que les dieron de ver a sus hijos a través de un video, “casi los matan”; cuando él estuvo dentro de Big Brother y le hicieron algo similar, ofendió a la producción y se fue a gritarles al confesionario.

Le dio coraje por Arath: “lo que le dijo el bizquito es para molestarlo, ellos pueden hacer lo que quieran, pero Arath es el que tiene más que perder y para lo mecha corta que es, se ha comportado como todo un caballero”.

Tengo un pendiente, ¿logrará su objetivo Adrián Marcelo? Lo único que busca es hacer estallar a Arath de la Torre y ya vivió la primera crisis.

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

