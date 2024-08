Desde hace dos años la carrera de Fhany Santin ha ido en ascenso en el mundo independiente. Y es que la mexicana ha explorado géneros como el reggaetón y el corrido tumbado. Recientemente presentó su colaboración “Party y Alcohol” a lado de Ovi. Tras este junte, Santin tiene más planes y busca llegar a más personas.

“Ahorita nos andamos enfocando en más feats, me gusta colaborar, me encanta hacer la mezcla de dos artistas, ejemplo de ello con Ovi. Estoy tratando de armar más”, declaró en entrevista con 24 HORAS.

La carrera de Fhany ha sido de experimentación. Aún recuerda su primera aparición en la televisión y también cómo es que decidió hacer música.

“En Morelos fue mi primera aparición en TV y hemos avanzando poco a poco. Fue algo gracioso entrar a la música ya que desde pequeña me ha gustado el reggaetón y ahora he experimentado con otros géneros. Un día iba en un carro y me cuestioné el por qué no me convertía en cantante”, recordó.

Adicional a esto habló sobre los corridos tumbados, género al cual en un principio le tenía miedo y su sueño de colaborar con grandes nombres.

“Justamente es dominado por hombres y antes me preocupaba el cómo me iba a escuchar en el corrido tumbado, me daba nervio y me encanta el regional mexicano pero un día me animé y claro que volvería a hacer más”

“Me súper encantaría trabajar con Natanael Cano y yo creo que con Luis R Conriquez, Peso Pluma. Yo podría colaborar con todo el mundo, a mi me encanta la música de todos”, mencionó.

Finalmente destaca que la música mexicana sigue creciendo en todo el mundo y que el reconocimiento global tardó en llegar.

“Me da un gusto enorme y felicidad de que México está sobresaliendo porque hay mucho talento. Se está reconociendo a las personas, me encanta porque se está haciendo notar. Ya era hora de que fuera así”, concluyó.

LDAV